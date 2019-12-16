Украинцы смогут ездить в Шенген без загранпаспорта 16.12.2019, 14:09

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Стали известны подробности расширения безвиза.

Система безвизовых поездок за границу с ID-картой для украинцев в будущем может заработать и с Шенгенской зоной.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

«Сейчас можно так ездить в Грузию, в Турцию, и эта возможность пользуется популярностью, особенно среди детей и молодежи до 20 лет. Ждем подобного режима с Молдовой - есть принципиальная договоренность. Беларусь отложила свой проект перехода на ID-карты, а когда они введут, будем вести переговоры с ними. И я очень надеюсь, что такая система заработает с шенгенской зоной», - сказал Соколюк.

Сейчас поездки по ID-картам в Европу невозможны, потому что европейцы «ставят штампы в паспорт и их считают», объясняет он.

«Но скоро у них должна заработать Entry-Exit System, которая переведет учет пересечений границы в электронный вид. Так что когда они ее построят, когда они будут ей доверять, и шенгенские страны убедятся, что видят все пересечения границы - будем договариваться и с ними. Потому что наши ID-карты уже готовы для использования для поездок по безвизу и в Шенген», - добавил чиновник.