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«На Питер!»: гродненцы рассказали подробности об акции против «интеграции» с Россией

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  • 16.12.2019, 14:24
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«На Питер!»: гродненцы рассказали подробности об акции против «интеграции» с Россией
Фото: spring96.org

Автомобилисты сигналили митингующим на мосту в знак поддержки.

Общественные активисты Гродно собрались 15 декабря на акцию против намерений властей Беларуси по «углублению интеграции» с Россией, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Напомним, гродненский активист Николай Соляник пригласил граждан 15 декабря принять участие в акции «Цепь солидарности» вдоль тротуаров Старого моста через Неман и на прилегающих улицах. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

По мнению Соляника, люди могли бы, встретив там единомышленников, обсудить угрозы независимости Беларуси.

Общественный активист Сергей Веремеенко считает, что главная цель акции - показать, что гродненцы поддерживают независимость своей страны.

«Акция в Гродно проходит за несколько дней до так называемой «углубленной интеграции», которая отложено на 20 декабря и может привести к потере независимости Беларуси», — рассказал Сергей Веремеенко.

Активисты соорудили специальный плотик с резолюцией, который спустили по Неману, чтобы до 20-го декабря он доплыл до Санкт-Петербурга.

Активисты создали живую цепь на старом мосту через Неман.

Автомобили, проезжающие по мосту сигналили митингующим.

Митингующие требуют разговаривать с ними по-белорусски.

В 15:25 митингующие спустились к Неману, чтобы отправить плот по реке в сторону России.

На берегу Немана активисты зачитали резолюцию, которая, по их мнению, по реке доплывет до России.


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