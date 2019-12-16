Почему западный мир должен поддержать Киев 5 16.12.2019, 14:38

1,202

Фрэнсис Фукуяма

Фото: unian

Украина наиболее перспективная среди всех стран, стремящихся построить демократическое государство.

Об этом знаменитый философ и политолог Фрэнсис Фукуяма заявил в интервью Майклу Макфолу, директору Институту международных исследований им. Фримана-Спольи Стэнфордского университета, пишет «Новое время».

«Избрание Владимира Зеленского и нового парламента — это просто чудеса, — отметил Фукуяма, беседуя с Макфолом в подкасте World Class. — Можете ли вы представить, чтобы страна избавилась от двух третей своего парламента и начала все заново с новыми людьми, многим из которых менее 35 лет?»

По словам Фукуямы, Украина сейчас в определенном смысле стоит на распутье. С одной стороны, она может использовать сложившуюся возможность для перехода к успешному реформаторскому управлению государством — или же ее усилия потерпят неудачу и правительство развалится.

Конечно, благоприятному варианту вовсе не способствует тот факт, что отношения Украины с ее западными союзниками не так прочны, как раньше, полагает Фукуяма.

«Соединенные Штаты были их самым сильным союзником, однако теперь Белый дом возглавляет президент, которому они [украинцы] не особенно нравятся, — пояснил политолог. — Я думаю, что Германия и Франция также ослабляют свою поддержку независимой Украины, поэтому она действительно находится в сложном положении».

Фукуяма признал, что до Оранжевой революции 2004 года считал Украину одной из стран, где наименее вероятна либерализация в том виде, в котором она происходит.

По его словам, в этом смысле одним из важных факторов успеха Украины стало внедрение широких индивидуальных и политических свобод — к примеру, украинская пресса оставалась активной на протяжении многих лет, и страна может похвастаться обширной плеядой журналистов-расследователей.

«В определенном смысле это очень свободное и открытое общество с большим творческим потенциалом, — полагает Фукуяма. — [Здесь] вы можете критиковать правительство. На самом деле, мне кажется, что вторжение [Владимира] Путина в Украину стимулировало украинский национализм — я думаю, это заставило граждан осознать, что им действительно есть что терять».

Фукуяма знает об Украине не понаслышке — за последние пять лет он побывал в стране шесть раз. В последний раз — в ноябре 2019 года, когда он провел экспресс-курс по госуправлению для 50 украинских парламентариев.

Он назвал этот опыт «вдохновляющим» и отметил, что увидел в новоизбранных нардепах желание построить настоящую демократию и искоренить коррупцию в стране. При среднем возрасте народных депутатов в 41 год Верховная Рада девятого созыва — самый молодой парламент в истории Украины, напоминают в Стэнфордском университете.

«Мне кажется, что мы, жители [развитых] демократических государств просто обязаны поддержать народ Украины, — сказал Фукуяма. — Потому что если они потерпят неудачу, то это обернется последствиями далеко за пределами Украины».