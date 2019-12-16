Сколько Беларусь должна Китаю прямо сейчас? 8 16.12.2019, 14:49

2,793

Судя по всему, в 2020 году Беларусь займет у Китая больше, чем когда-либо.

Беларусь привлекла очередной кредит от Китая — $500 млн. Office Life узнал, сколько страна должна Китаю сегодня. На 1 января 2019 года долг Беларуси Китаю составлял $3,3 млрд. Прямо сегодня Китай на втором месте среди наших кредиторов. Для сравнения: долг перед РФ на 1 января составлял $7,9 млрд.

Любопытно, что за январь-октябрь 2019 года наша страна погасила Китаю в 6,5 раза больше, чем заняла. Беларусь погасила банкам КНР $414 млн, привлекла — $62,8 млн. Но такая ситуация сложилась впервые за последние 7 лет. За эти годы Беларусь заняла у Китая примерно $3 млрд, отдала — $1,6 млрд. До последнего займа мы оставались должны китайским банкам $2,9 млрд, а сегодня — уже $3,4 млрд. Судя по всему, в 2020 году Беларусь займет у Китая больше, чем когда-либо. Пока наши рекордные займы были в 2014 году.