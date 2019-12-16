В Джакарте прошел конкурс крикливых домохозяек 16.12.2019, 16:00

Участницы на повышенных тонах раздавали советы окружающим.

Конкурс был проведен впервые. Он стал частью фестиваля, который традиционно проводится в густонаселенном районе Кампунг Мелау (здесь проживает 10 миллионов человек), пишет «Вокруг света».

Поучаствовать в состязании пожелали 32 жительницы индонезийской столицы. Преимущественно – местные домохозяйки, каждая из которых в течение пяти минут учила жизни собравшихся на площади. В основном шумные тирады касались здравоохранения, образования и защиты детей.

Правда, как бы ни старались участницы мероприятия кричать громче, слышать их смогли лишь немногие жители столицы.