«Cеверный поток-2» не успевают построить в срок 16.12.2019, 16:49

Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой.

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода "Северный поток – 2", запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы. Эту заявку рассмотрит Федеральное управление по морскому судоходству и гидрографии в Гамбурге, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на газету Bild.

Разрешение необходимо, поскольку возле балтийского побережья Германии зимуют отдельные виды птиц, и строительство газопровода может помешать их традиционному укладу. Один из местных экологических активистов Ким Детлофф уже заявил, что "Северный поток – 2" будет сооружаться там, где с января по март ожидается появление 1 миллиона уток и других водоплавающих.

Желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании. В Копенгагене согласились предоставить право проводить газопровод в исключительной экономической зоне страны лишь в конце октября.

Bild указывает, что "Северный поток – 2" рассчитывают достроить до ввода в действие санкций США, угрожающих компаниям, которые предоставляют суда для укладки труб под водой. Изначально предполагалось, что строительство завершится до конца этого года. Ранее утверждалось, что проект реализован на 80 процентов. Работы по сооружению газопровода в датских водах продолжаются. Официально о новых сроках завершения строительства не говорилось.

13 декабря с просьбой к США не вводить санкции обратился министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, речь идет о фактическом вмешательстве Вашингтона в дела страны.