Казус 3-го января 1 16.12.2019, 16:58

Рабочий день посреди выходных, но работать ничего не будет?

Не так давно сообщалось, что 2 января в 2020 году планируется сделать безусловным выходным. Без переносов на другие дни. При этом 31 декабря официально будет рабочим днем, пишет Office life.

Кроме того, получается, что 1 и 2 января в Беларуси отдыхают. Затем 3 января выходят на работу, а потом опять 4, 5, 6, 7 января выходные. То есть 3 января будет рабочим посреди шести дней рождественско-новогодних праздников.

При этом, как уже сообщалось, постановление Нацбанка гласит о том, что 3 января банки не будут обслуживать субъектов хозяйствованию по ряду направлений, включая их расчетное и (или) кассовое обслуживание. Общего перечня услуг, которые «отключат» 3 января для компаний, нет. Также в этот день частично не будет работать ЕРИП. Как ожидается, 17 декабря ЕРИП даст комментарий на эту тему: расскажет, что именно не будет доступно для клиентов.

Начальник Управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко так прокомментировал упомянутое постановление.

«Банки, исходя из своих бизнес-моделей, определят, какие виды услуг они не будут оказывать, чтобы осуществить корректный запуск всех автоматизированных систем», — в частности, сказал Александр Тимошенко.

То есть, как объясняют в Нацбанке, постановление дает возможность приостановить оказание некоторых услуг именно для «апдейта» своих электронных автоматизированных систем. Но непонятно, как это отразится, в частности, на конкретных ретейл-бизнесах и других компаниях, работающих в сфере обслуживания.