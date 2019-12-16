Генерала Кривоноса назначили ответственным за территориальную оборону Украины 1 16.12.2019, 17:27

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Сергей Кривонос

Фото: facebook.com/pg/sgkryvonos

Это решение было принято на закрытом заседании СНБО Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что генерал-майора Сергея Кривоноса назначили ответственным за территориальную оборону Украины. Об этом пишет АрміяInform. Это решение было принято на закрытом заседании СНБО, которое прошло под председательством президента накануне встречи в нормандском формате.

«Второй вопрос, который обсуждался, связан с территориальной обороной. Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. У нас есть понимание, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие — будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу», — заявил Данилов.