Новым гражданам Украины разрешат иметь два паспорта 1 16.12.2019, 18:41

1,015

Максим Соколюк

фото: сергей сидоренко

Послабления не будут касаться стран миграционного риска, включая Россию.

Глава Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что будет отменено обязательное требование о прекращении иностранного гражданства для получения паспорта гражданина Украины.

Однако норма о «едином гражданстве» в Конституции Украины останется в силе, заявил он в интервью "Европейской правде".

«Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», - рассказал Соколюк.

Глава ГМС добавил, что послабления не будут касаться стран миграционного риска, включая Россию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства.

Законопроектом № 2590 предлагается упростить получение украинского гражданства некоторыми иностранцами.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба выступил за узаконивание двойного гражданства, но не для тех граждан, которые вместе с украинским имеют паспорт РФ.