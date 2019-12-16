Экс-боец CОБРа: Могу на карте показать места убийств Захаренко, Гончара и Красовского 6 16.12.2019, 18:53

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Юрий Гаравский заявил, что готов под присягой в суде подтвердить сказанное.

Экс-боец CОБРа Юрий Гаравский заявил, что 20 лет назад участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров - противников Лукашенко. Гаравский утверждает, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа - специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. По словам Гаравского, по приказу сверху вместе с сослуживцами он похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

- Вы готовы повторить то, что рассказали, под присягой?

- Да. Я могу под присягой в суде официально все подтвердить. Могу на карте показать места убийств Захаренко, Гончара и Красовского. Я не знаю, где точно захоронен Захаренко, потому что Северное кладбище большое. Но это знает Павличенко. А место захоронения Гончара и Красовского могу с точностью до метра показать.

- Вы признались в убийстве. Вы сейчас раскаиваетесь в том, что совершили?

- Есть раскаяние, есть чувство вины… Если бы эти люди остались живы, что-то было бы по-другому в Беларуси. Я приношу искренние соболезнования родным и близким, так как я участник убийства. Прошу у них извинения.