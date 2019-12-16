Конгресс опубликовал полный отчет с разъяснениями по импичменту Трампа 16.12.2019, 19:19

Отчет состоит из 169 страниц.

В понедельник, 16 декабря, юридический комитет Палаты представителей опубликовал полный отчет об импичменте, в котором излагаются причины выдвижения обвининений против президента Дональда Трампа, передает «Новое время».

Отчет состоит из 169 страниц и объясняет конституционные основания и причины, по которым Трамп подлежит (по мнению, конгрессменов-демократов) импичменту.

Документ опубликован накануне голосования Палаты представителей по статьям импичмента, которое состоится в среду.

Трамп обвиняется по двум статьям — в злоупотреблении президентской властью и в воспрепятствовании расследованию Конгресса по импичменту.

Согласно докладу, Трамп подозревается в подкупе, хотя это преступление не фигурирует в качестве обвинительной статьи в рамках импичмента.

Говоря о подкупе, демократы имеют ввиду давление Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компромат на своего возможного конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Апогеем этого давления с целью подкупа был телефонный разговор президента Трампа и президента Зеленского и собственно, удержание оборонной помощи для нужд Украины.

Подкуп на федеральном уровне признан в США преступлением.

Демократы упомянули поездку личного адвоката Трампа Руди Джулиани в Украину, трактуя ее как доказательства того, что Трамп намерен продолжать свою линию давления на Украину.

В отчете указывается, что только этих фактов достаточно для импичмента Трампа, но есть еще и «отягчающий фактор» — Трамп неоднократно отказывался от встречи с Зеленским в Овальном кабинете, которую хотел провести украинский лидер как демонстрацию поддержки на фоне войны Украины с Россией.

«Президент Трамп поставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности, свободных и справедливых выборов и нашей системы сдержек и противовесов. Он совершил проступок, и будет делать это вновь, если его не остановить. Президента Трампа следует отстранить от должности», — говорится в отчете.