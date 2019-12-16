Джонсон одобрил для публикации отчет о влиянии РФ на политику в Британии 1 16.12.2019, 19:40

Борис Джонсон

Отчет будет опубликован после формирования нового комитета по разведке и безопасности британского парламента.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил публикацию доклада британского парламента о возможном влиянии российских спецслужб на британскую политику. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

По словам пресс-секретаря Джонсона, публикация отчета одобрена премьер-министром, однако будет опубликована лишь после формирования нового комитета по разведке и безопасности британского парламента.

"Премьер-министр одобрил для публикации отчет, о русской инфильтрации в британской политике, который был, проведен перед выборами. Отчет не будет опубликован до тех пор, пока не будет собрано новый состав комитета, чтобы официально утвердить отчет", - сообщили у Джонсона.