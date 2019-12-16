До +10 ожидается в Беларуси в ближайшие дни 2 16.12.2019, 20:49

Синоптики рассказали о погоде на неделе.

Теплую погоду на этой неделе прогнозируют в Беларуси синоптики Белгидромета.

17 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер будет юго-западный, южный умеренный, ночью в отдельных районах — порывистый.

Ночью температура воздуха будет от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем — 3-9 со знаком "плюс".

В среду, 18 декабря, также сохранится облачная с прояснениями погода. Будет преимущественно без осадков. Местами прогнозируется слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем в отдельных районах Витебской области — сильный порывистый.

Ночью ожидается от 0 до +5, днем будет 3-10 тепла.

19 декабря также преимущественно без осадков. Местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный умеренный, ночью и утром в отдельных районах Витебской области — сильный порывистый.

Ночью термометры покажут -1... +4, днем прогнозируется 1-6 тепла.