До +10 ожидается в Беларуси в ближайшие дни

До +10 ожидается в Беларуси в ближайшие дни2
- 16.12.2019, 20:49
Синоптики рассказали о погоде на неделе.
Теплую погоду на этой неделе прогнозируют в Беларуси синоптики Белгидромета.
17 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер будет юго-западный, южный умеренный, ночью в отдельных районах — порывистый.
Ночью температура воздуха будет от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем — 3-9 со знаком "плюс".
В среду, 18 декабря, также сохранится облачная с прояснениями погода. Будет преимущественно без осадков. Местами прогнозируется слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем в отдельных районах Витебской области — сильный порывистый.
Ночью ожидается от 0 до +5, днем будет 3-10 тепла.
19 декабря также преимущественно без осадков. Местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный умеренный, ночью и утром в отдельных районах Витебской области — сильный порывистый.
Ночью термометры покажут -1... +4, днем прогнозируется 1-6 тепла.