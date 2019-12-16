Bloomberg: Француз за год заработал 39 миллиардов долларов 1 16.12.2019, 21:01

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Бернару Арно

фото: EPA

Он входит в тройку богатейших людей планеты.

Французская транснациональная компания LVMH – Louis Vuitton Moet Hennessy, которой принадлежат элитные бренды от Louis Vuitton до Dom Perignon, достигла в этом году рыночной стоимости в 82 миллиарда долларов. Это стало самым высоким показателем среди европейских акций, передает zn.ua со ссылкой на Bloomberg.

По данным Bloomberg, это принесло бы прибыль в размере около 39 миллиардов долларов самому богатому человеку Европы Бернару Арно, который владеет почти половиной компании LVMH.

Глава французской корпорации LVMH, объединяющий такие знаменитые бренды, как Louis Vuitton, Moet и Hennessy, 70-летний Бернар Арно является одним из самых богатых людей планеты: он является богатейшим человеком Европы и входит в тройку лидеров-миллиардеров мира.

Оценочная стоимость его состояния – 107 миллиардов долларов.