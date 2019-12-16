Светлана Завадская: Меня трясет, когда все это читаю 8 16.12.2019, 23:03

4,408

Светлана Завадская с портретом Дмитрия Завадского. Фото ciwr.org

Жена исчезнувшего в 2000 году журналиста - о признаниях экс-бойца СОБРа.

Светлана Завадская, жена исчезнувшего в 2000 году оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского, прокомментировала «Радыё Свабода» признание Юрия Гаравского, который говорит, что был бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Внутренних войск МВД Беларуси под командованием Дмитрия Павличенко.

«Гончар ходил в бане в резиновых тапках»

«Много похожих деталей. Вот того, что у Гончара на ноге не было двух пальцев, я не знала. Но я спросила у Ирины Красовской об этом, и она написала, что помнит сведения, якобы в бане Гончар ходил в закрытых резиновых тапочках. Но я же сама этого не видела, поэтому больше говорить не буду. Но если это правда, эта деталь, то тогда во все можно верить.

Могу сравнивать с тем, что раньше знала. Действительно, большинство деталей похожи. Даже о том, что Гончар и Красовский были закопаны на какой-то закрытой территории, на какой-то базе, а Диму (Завадского. - Прим.) и Захаренко похоронили на Северном кладбище. Ведь со мной в 2010 году связывался через интернет человек, который себя не назвал, и он говорил, что видел какие-то документы, в которых были указаны места их захоронения именно на Северном кладбище. И в интервью этого Гаравского также - разные места погребения Захаренко и Гончара и Красовского.

Потом - кровь Гончара. Откуда она взялась? Этот собровец говорит, что он попал ему по лицу цепью, побили стекла. Но так и было на месте похищения Гончара и Красовского: и стекло, и кровь, которую потом экспертиза определила как кровь именно Гончара. Так как мне оценивать эти показания? Либо так, что человек хорошо подготовился, чтобы получить политическое убежище на Западе, либо действительно все так и есть. Думаю, сейчас этим должен заняться наш адвокат, наш представитель. Возможно, мы сделаем отдельное или общее заявление, и нужно добиваться возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам».

Что делать с этой правдой?

При этом Светлана Завадская пока не знает, что дальше делать с информацией, которую озвучил Юрий Гаравский, так как, по ее мнению, в нынешней Беларуси проверять эти сведения официальное следствие не станет.

«При нынешней власти мы с этой информацией мало что можем сделать. Меня трясет, когда все это читаю, а ничего не могу сделать. Пытаюсь что-то придумать. Вот он говорит, что может указать место, где убили Гончара и Красовского. И что, если мы туда приедем, что будет? Кто нам позволит туда пройти? И вообще я убеждена, что их тел уже не найдешь.

Как сняли Олега Божелко (бывший генеральный прокурор. - прим.) и Мацкевича (бывший председатель КГБ. - Прим.), то потом Павел Шеремет мне рассказывал, что якобы поступила информация, что все уже падчистили. Даже Христос Пургуридес (докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы. - Прим.), когда сделал свое расследование - а он опытный, занимался исчезновениями еще на Кипре - говорил нам, исходя из своего опыта, что мы никогда не найдем тел родственников.

Именно так: «Мне страшно вам это говорить, но тел ваших мужей никогда не найдут». В том числе он исходил из того, как реагируют Наумов и Сиваков (бывшие руководители МВД. - Прим.), с которыми разговаривал. Говорил, что они даже не додумались отвечать одинаково о расследовании, настолько были уверены, что никто ничего не найдет. Один говорил, что заказывали оборудование для поиска, второй опровергает это, якобы ничего не заказывали. Пургуридес считал, что они лгали, и его это убедило в том, что тел уже нет».