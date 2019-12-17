Трамп: США внимательно следят за КНДР 17.12.2019, 8:06

Заявления американского президента прозвучали на фоне предложения Китая и России снять некоторые санкции с Пхеньяна.

Президент Дональд Трамп сказал, что он будет разочарован, если что-то «разрабатывается» в Северной Корее, и Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Пхеньяна, сообщает «Голос Америки».

Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигун прибыл в Сеул в воскресенье на фоне предположений, что он может попытаться спасти переговоры. Северная Корея пообещала воспользоваться «новым путем», если Вашингтон не смягчит свою позицию до конца года.

В свою очередь Китай и Россия предлагают снять ряд санкций с КНДР. Об этом говорится в проекте резолюции Совета Безопасности ООН, который оказался в распоряжении агентства «Рейтер». Он предполагает отмену некоторые санкции в отношении Северной Кореи «с целью повышения уровня жизни гражданского населения».

В проекте приветствуется «продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях, который нацелен на установление новых отношений между США и КНДР, укрепление взаимного доверия и объединение усилий для установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове.

В случае принятия резолюции, проекты, направленные на строительство автомобильных дорог и железнодорожных путей между двумя странами, будут выведены из-под санкции ООН.