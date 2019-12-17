Настоящая бомба для Лукашенко 17.12.2019, 8:19

Юрий Гаравский

Кадр: видео dw.com

Преступления диктаторского режима рано или поздно должны были открыться.

«Настоящая бомба против Лукашенко. Бывший боец СОБРа рассказал, как участвовал в убийстве оппозиционеров 20 лет назад», — написал в своем телеграмм-канале оппозиционный активист и бывший политзаключенный Николай Дедок, комментируя признание «Немецкой волне» Юрия Гаравского, который был бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Внутренних войск МВД Беларуси под командованием Дмитрия Павличенко.

«Убийства оппонентов это призрак, который будет преследовать Лукашенко до смерти.

Первым делом, хочу сказать, что я считаю, что сказанное бывшим СОБРовцем Гаравским - это правда. Почему? Во-первых это не противоречит другим фактам об убийствах, которые успели собрать за эти годы. Во-вторых, явному лжецу и выдумщику не дали бы статус претендента на политубежище…

Важное значение я бы придал тому факту, что Гаравский считает, что его хотели убрать и с этой целью организовали автомобильную аварию. Это очень вероятно - возможно, таким образом Лукашенко пытается подчистить любых свидетелей старых грехов, любых, кто может на будущем суде указать на его пальцем. Скорее всего, поняв свои невеселые перспективы, Гаравский и свалил за границу, начав рассказывать всю правду. Тем самым он хочет обезопасить себя…

Чего мне хочется после просмотра этого видео, так это того, чтобы все сегодняшние СОБРовцы, все силовики, которые выполняют и отдают преступные приказы - десятилетиями, задумались о том, что они делают. Чтобы задумались о том, какой добровольной пытке на долгие годы они себя подвергают. Подумайте сами, какое это мучение: жить десятилетиями, зная, что над тобой висит пожизненный тюремный срок. Зная, что на твоих руках - кровь человека, которая не отмоется и через 20 лет. И пусть не все СОБРовцы лично занимались убийствами, но выполнял преступные приказы, безусловно, каждый. Мне страшно представить себя на месте Карпенкова, Шуневича, Бедункевича, Балабы, когда ты знаешь, что стоит смениться власти - и тебе крышка. Что как только запахнет жареным, твои подчиненные тебя сдадут (как Гаравский сдал Павличенко), а твои заслуги перед режимом перестанут быть твоей охранной грамотой. Жить с осознанием того, что расплата неизбежна.

Как правильно сказал Олег Волчек, в Латинской Америке преступления диктатур расследуются спустя 30 и более лет после их совершения. И если бы МВДшные полковники учили историю не по книжкам ватных писателей, то знали бы это не хуже Волчека. То же самое будет и у нас. Безо всяких сомнений те, кто отдавал преступные приказы, будут наказаны, сколько бы лет не прошло. Поэтому мне хотелось бы чтобы это видео стало в первую очередь уроком всем тем кто сейчас еще только в начале своего преступного пути в государственной банде. Что лучше: сохранить совесть или без семьи, без средств к существованию, с поломанными ногами просить убежища в стране ЕС в страхе перед расправой от вчерашних сослуживцев? Выбор за вами».