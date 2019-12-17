Скандал в гомельском колледже: дети выступили против поборов 25 17.12.2019, 8:29

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Учащиеся заявили, что их терпению пришел конец.

В Гомельском государственном педагогическом колледже имени Л.С. Выготского — скандал. Учащиеся отделения «Начальное образование» обвиняют своего преподавателя по педагогике в поборах. Будущие учителя младших классов говорят, что терпели несправедливость три года — и вот сейчас, на последнем курсе, их терпению пришел конец. Они написали заявление в милицию. Похожее заявление в управление образования отнесли и родители учащихся, которые также утверждают, что устали от того, что дети постоянно просят деньги — то на проверку курсовых, то на какое-то волонтерство, пишет tut.by.

Что случилось?

Переполох возник после публикации в Instagram. Сначала она была одна, а затем их число увеличилось. Кто-то делился уже опубликованным в соцсетях, а кто-то создавал свои посты. Стиль у авторов разный, но смысл один: учащиеся педколледжа утверждают, что на протяжении долгого времени, несмотря на то что обучение в их заведении бесплатное, преподаватель педагогики требовала оплачивать занятия, сдавать деньги на кошачий и собачий корм, а еще рассказали про нестандартные методы работы педагога.

Итак, на что в своих официальных письмах и заявлениях жалуются дети?

Якобы преподаватель организовывает сбор денег на «волонтерство» с пофамильной фиксацией сданной суммы, а если не сдал — связывается с учащимися лично и настойчиво агитирует сдать;

якобы предлагает «досрочно» сдать экзамен путем оплаты определенного количества часов индивидуальных занятий. Во время этих часов, мол, можно написать экзамен и получить оценку задолго до официального экзамена. Тем, кто так не хотел сдавать, якобы было сказано: «Экзамен сложный, в прошлом году те, кто не оплатил индивидуальные занятия, не сдали. Зачем вам лишние проблемы?»;

дети оплатили часы, чтобы у них индивидуально проверили «Введение» к курсовой по педагогике — но с ними якобы никто не работал;

якобы преподаватель занимается предпринимательской деятельностью на занятиях — а именно: распространяет продукцию «Орифлейм»;

и др.

В коридорах колледжа разговоры только о сегодняшних постах в Instagram. Учащиеся с телефонами в руках следят за комментариями. К директору Николаю Володину не прорваться. Вот у него какие-то люди в кабинете, затем он просит секретаря принести ему копию заявления, поданного в РОВД, далее руководитель срочно собирается в облисполком.

Не скрывает — в курсе неприятной ситуации. Более того, говорит Володин, он узнал о ней не сегодня утром из соцсетей, а еще месяц назад.

— 14 ноября пришло заявление на мое имя от учащихся двух групп — М-31 и П-41, его положили в папку. Там то же, что и в постах в Instagram. Я с ним пошел в РОВД, затем сообщил об инциденте в главное управление образования и поставил в известность администрацию Центрального района. Теперь вот ждем результатов проверки.

Николай Володин говорит, что преподаватель Людмила Качанова, на которую пожаловались дети, работает в колледже вот уже 14 лет, женщину характеризуют как требовательную и принципиальную.

Пока мы общаемся с директором, с группой П-41, затеявшей борьбу с преподавателем, беседуют представители управления образования. Журналистов на встречу не пускают.

— Уже час общаемся, уговаривают ничего не рассказывать, — вышла из аудитории немного смущенная раскрасневшаяся девушка.

Но после визита официальных гостей учащиеся не передумали встречаться с TUT.BY. И объяснили: отношения с преподавателем накалились до предела.

Учащиеся рассказали, что сначала действительно не хотели выносить сор из колледжа. Говорят, жаловались на преподавателя куратору и администрации заведения, однако это не принесло результата. Тогда девушки написали письмо директору — то самое, с которым он и пошел в РОВД. Однако и после этого, по словам учащихся, ничего не произошло.

22 ноября решили, что ждать больше нечего, и отнесли заявление сами — в прокуратуру. Прокуратура спустила его в РОВД, и дело завертелось — девушек опросили, идет проверка.

— Мы бы не писали это второе заявление, если бы не сама Людмила Александровна Качанова. После нашего первого письма она три недели была на больничном, потом вышла — и в четверг у нас был урок курсового проектирования. Она целый урок объясняла оформление титульного листа — и это вместо того, чтобы проверить курсовые, ведь до сдачи остались считаные дни, а у нас они не проверены. Говорит: «Я бесплатно ничего проверять не буду».

Но учащиеся уверяют, что уже оплатили проверку курсовой.

— В октябре мы оплатили проверку «Введения» — но его до сих пор не вернули и не проверили. Она должна была с нами с каждым индивидуально отработать и указать на ошибки. Причем в журнале индивидуальные отработки стоят, но их не было. И как теперь это докажешь? — возмущаются собравшиеся.

И такая проблема, говорят они, почти у всей группы.

«Педагогу у нас всегда верят больше, чем ученику»

Учащиеся жалуются на качество и методы преподавания педагога.

— Контрольные проверенные свои мы ни разу не видели. Никто нам их не раздавал. А потом все оценки появлялись в конце семестра. Откуда — непонятно. Просто садилась [Качанова] и выставляла.

— А сколько раз она девочек с урока отпускала, чтобы те или ее ребенку ключи передали, или какие-нибудь деньги забрали у других волонтеров!

Любовь к животным, говорят учащиеся, — это отдельная тема. Они раз в месяц скидывались на корм для бездомных котов, которых приютила преподаватель.

— Она говорила, что это добровольно, но потом просила список с фамилией, и напротив нее — кто какую сумму сдал.

— А еще часто просила приютить животных у себя, или купить сосисок собаке, или отвезти в ветлечебницу.

— А еще была «рулетка». Это не у нас, а в группе Н-31. Вызывала к доске, тянешь билет, не знаешь ответ — 2 рубля на стол.

— Вы же могли от всего этого отказаться.

— Могли, но боялись.

— Боялись чего?

— Что будет предвзятый подход. Понимаете, это ведь педагог, она имела авторитет. И это ведь случилось не только с нашей группой. Выпускники нас предупреждали: не связывайтесь, платите молча — и все. Педагогу у нас всегда верят больше, чем ученику.

Преподаватель: «Претензии учащихся — это выманивание оценок»

Информацию, которую разместили в соцсетях ее ученики, сама Людмила Качанова называет клеветой. Преподаватель считает, что претензии учащихся — это «банальное выманивание хороших оценок».

— Если оставить это так, то следующим поколениям это будет на руку, что таким способом можно не учить, а добиваться знаний и оценок. Вы посмотрите — даже в их комментариях сколько ошибок. А ведь это учителя начальных классов, которые придут учить наших детей и внуков, — возмущена Людмила Александровна.

Были ли платными проверки курсовой?

Людмила Александровна подтвердила, что в колледже, как и в любом другом учебном заведении, есть платные образовательные услуги. Они предназначены для тех, кто не уверен в своих силах и хочет подтянуть предмет на индивидуальных занятиях с педагогом.

— Хочешь — оплачивай дополнительные часы, не хочешь — не оплачивай. Если кому-то нужна консультация по проверке, правильно или неправильно ты пишешь, то можешь оплатить.

— Ну вот учащиеся и жалуются, что оплатили, а индивидуальных занятий не было.

— Дело в том, что я почти месяц была на больничном. Во-вторых, платные курсовые вставляют в общее расписание, и если у меня нет возможности вставить в свое расписание еще платные занятия, то я не могу это сделать, я ведь не могу сидеть по 15−18 уроков в колледже. А занятия ведь надо проводить в аудитории с учащимся.

Я предупреждала с самого начала: не оставляйте все на последние дни, планируйте постепенно. Что-то взяли в сентябре, еще час оплатили в октябре. Или вообще не берите дополнительные часы эти. Я и так доступно объясняю на уроке. Без этих платных проверок прожить тоже можно, никто не заставляет платить.

— Учащиеся уверяют, что если не оплатить проверку курсовой, то и отношение будет к ним другое.

— Ну неправда. Был у нас контрольный срез. Они написали его на процент качества 14% — впервые за время моего преподавания такой низкий процент. У меня меньше 60−70% никогда не было. Результаты контрольных срезов хранятся у завотделением, подложить туда другие результаты невозможно, пусть учащийся взял хоть 10 часов платных, а слабо написал, я не могу ему поставить девятку. Ни о каком другом отношении речи быть не может.

Деньги на волонтерство

— Я считаю, что любой учитель должен обладать такими качествами, как эмпатия и переживание. Если этого не будет, то он не сможет научить детей доброте, отзывчивости, чуткости. Еще на первых уроках, в самом начале, я им говорила, что всем надо помогать. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. В самом начале моей работы в колледже мы ездили в Улуковскую школу-интернат, мы делали подарки учащимся, ставили для воспитанников спектакли. Потом были поездки в Тереховский психоневрологический диспансер, в Дуяновский дом-интернат. В последнее время я стала помогать животным: помогать кормом, в клиники возить. И детям я всегда говорила, что можете тоже помогать.

— В колледже говорят, что необходимо было сдавать деньги на корм каждый месяц.

— Если они сдавали раз в год по 30−50 копеек, считаю, ни одна душа от этого не обеднела. Тем более есть официальные группы в «ВКонтакте», там есть все официальные отчеты по расходам и приходам. Волонтерская деятельность сводилась ведь не только к деньгам, кто-то помогал руками: свозить животное в ветклинику, например, кто-то мог на передержку взять. Но были и те, кто не помогал и не сдавал деньги, и ничего — учились и девятки получали. То есть я не знаю, кто сдавал деньги, мне это было незачем, но вот если сумму кто-то большую сдавал, например, 20 рублей, то мы в отчете этого человека отмечали. А если сдавали 30−40 копеек, то мы просто писали: «От учащихся группы такой-то». Поэтому я даже не знаю, кто сдавал эти деньги, а кто — нет. И заставить их это делать я не могла. А вот вовлекать, считаю, как педагог должна была и буду продолжать это делать.

Досрочная сдача экзаменов

— Ни о какой досрочной сдаче экзаменов речи быть не может, уверяет преподаватель. — Есть дети, которые не успевают подготовиться и берут платное образовательное занятие. Так и говорят: мол, мне самой лень, а с вами я учу и разбираю, вот так приду — и 10−15 вопросов мы разберем к экзамену, — поясняет Людмила Качанова.

«Рулетка»

— Учащиеся говорят, что у вас был такой метод: если кто-то у доски не знал ответ на вопрос, должен был заплатить два рубля.

— Нет. Такого не было. Было, что мы проходили методы воспитания, и среди методов стимулирования мы разбирали, что есть метод, который нам пришел из зарубежной педагогики — называется субъективно-прагматический. Это метод штрафов и наказаний. Я приводила пример, что когда учащийся в зарубежной школе покурил, он заплатил штраф. Вышел к доске, не знает — тоже заплатил штраф. Такой метод есть, он используется — и эти примеры я приводила. Я всегда стараюсь давать детям знаний больше, чем предусмотрено программой. Думаю, что это они имели в виду.

«Орифлейм»

Людмила Качанова не согласна, что, как говорят дети, занимается предпринимательской деятельностью: мол, продукцию «Орифлейм» всегда покупала только для себя.

Ситуацию объясняет так:

— Лежал на столе каталог, девочки заинтересовались, на перемене попросили посмотреть. Заказ сделали несколько человек, я принесла им продукцию, они сами потом хотели еще раз заказать, но я больше заказов не брала.

— Это все происходило не на занятиях?

— Нет, у нас все занятия под строгим контролем администрации, позволить себе такого нельзя.

Людмила Качанова сейчас собирается обращаться в суд с иском о защите чести и достоинства.