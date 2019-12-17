Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира 2 17.12.2019, 8:44

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Джефф Безос

Фото: ЕРА

Основателя Amazon потеснил французский бизнесмен.

Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.

Примерно в 19.00 по минскому времени президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно вышел на первое место — его состояние достигло $ 109,6 млрд против $ 109,5 млрд у Безоса. Но уже через несколько минут француз уступил лидерство.

В аналогичном рейтинге Bloomberg Безос и Арно идут на втором и третьем месте: их состояние оценивается в $ 110 млрд и $ 103 млрд соответственно. Лидирует основатель Microsoft Билл Гейтс со $ 111 млрд. В рейтинге Forbes американский бизнесмен идет на третьем месте ($ 107,9 млрд).

В опубликованном в марте рейтинге миллиардеров Forbes состояние Арно оценивалось в $ 76 млрд, а Гейтса — в $ 96,5 млрд. Через месяц американец преодолел отметку в $ 100 млрд, в июне это удалось и Арно. Состояние француза выросло на несколько десятков миллиардов долларов благодаря росту курса акций LVMH более чем в два раза за последние несколько лет.