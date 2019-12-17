Экс-боец СОБРа: У меня сложилось мнение, что Лукашенко знал о казнях Захаренко, Гончара и Красовского 23 17.12.2019, 8:58

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Сиваков и Шейман точно были в курсе того, что делают «эскадроны смерти».

В сентябре 2019 года Юрий Гаравский обратился в русскую редакцию «Немецкой волны», заявив, что 20 лет назад участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров - противников Лукашенко.

Гаравский утверждает, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа - специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. По словам Гаравского, по приказу сверху вместе с сослуживцами он похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

Экс-боец СОБРа раскрывает не только подробности совершения преступления, но и указывает на участие в этом высших должностных лиц Беларуси:

- А вы не думали, что вас, собровцев, со временем власти просто сдадут, представив все вашей самодеятельностью?

- Тогда надо было бы жертвовать и тогдашним министром внутренних дел Юрием Сиваковым, и тогдашним главой Совета безопасности Виктором Шейманом.

- Вы полагаете, они были в курсе того, чем занимался СОБР?

- Естественно. Сиваков был в курсе, Шейман был. Я не знаю, присутствовал или нет Лукашенко (на встречах, где СОБРу ставились задачи. - Ред.), но у меня сложилось мнение, что Лукашенко тоже об этом знал. Сивакова мы между собой называли "дедом". Он приезжал в Воловщину и в Бегомль. Приезжал к нам в бригаду - в в/ч 3214 на проспекте Скорины (в 2005 году переименован в проспект Независимости. - Ред.). Мы могли с ним там пообщаться, поговорить. Шейман тоже неоднократно приезжал.