Бывший следователь: Показания, которые дает Гаравский — не последние 15 17.12.2019, 9:28

8,188

Олег Волчек

Фото: charter97.org

Что будет дальше?

Бывший следователь прокуратуры Олег Волчек в 1999 году возглавлял общественную комиссию расследования исчезновения экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, оппозиционера Виктора Гончара и его друга Анатолия Красовского, сообщает «Радыё Свабода».

Что правозащитник думает о рассказe экс- СОБРовца Юрия Гаравского?

По мнению Олега Волчека, собеседник «Немецкой волны» Юрий Гаравский подтверждает информацию о расстрельном пистолете, известную со слов Олега Алкаева, а также бывших сотрудников прокуратуры и Петрушкевича. «Они давали показания еще в 2001 году, и все по последовательности совпадает. Что был такой специальный пистолет, что он был использован в дни, когда похитили Захаренко, а потом так же похитили Гончара и Красовского и снова использовали пистолет. Гаравский это засвидетельствовал. Мы в общественной комиссии нашли свидетелей, которые подтвердили те похищения, и теперь Горавский это описал подобным образом. И о том, что под Бегомлем был закопан джип Красовского. Правда, тогда Наумов говорил, что выехали туда и искали, да не нашли, но теперь понятно, что могли уничтожить или перепрятать, поэтому ничего как бы и не нашли.

Также много других совпадений. Ходила версия, что тела отвезли в крематорий и на Северном кладбище похоронили - то же самое и здесь о теле Захаренко, только другая версия по поводу Гончара и Красовского. Но есть четкие свидетельства, кто использовал расстрельный пистолет: это был Павличенко. И это близкая тема, если вспомнить воспоминание Олега Алкаева о том, что Павличенко присутствовал на исполнении смертных приговоров на «Володарке» и учился, как это делать».

Правозащитник увидел в рассказе Юрия Гаравского подобные обстоятельства похищения Гончара и Красовского. «Это очень совпадает с нашей версией, которую мы вместе с Владимиром Бородачом озвучили через три дня после нашего осмотра места захвата и по показаниям свидетелей. Мы тогда развесили объявления, и нашлись люди, 5 или 6 человек, которые видели, как это происходило. Многое совпадает также по итогам осмотра: красная краска от автомобиля на дереве - а Гаравский говорит именно о красном BMW, на котором ездил с Павличенко. Разбитое стекло. Куски задней фары от джипа Красовского возле дерева. Кровь на асфальте там, где были двери пассажирского сиденья, на котором сидел Гончар. Таким образом, и здесь описание захвата совпадает с нашей версией», - полагает Олег Волчек.

Гаравский говорил, что бойцы группы «СОБРа», которую потом назвали «эскадроном смерти», никогда не задавали вопросов о задании, которые выполняли. В том числе и об участии в убийствах. Как такое возможно? По мнению Олега Волчека, это также соответствует обстановке, которая сложилась в обществе в конце 1990-х годов.

«Это были 18-летние ребята. Кто был в армии, согласится, что очень все похоже. Не раздумывают, не спрашивают ни о чем, выполняют всякий приказ, так как боятся, что их накажут. Меня в армии запугивали штрафбатом, уголовной ответственностью. Страх был, это точно. Их помазали кровью », - полагает Олег Волчек. Но почему никто не задумывался о том, что они совершают преступление?

«Тогда еще не было интернета. Им сказали, что это враги, они поверили и выполнили приказ», - считает Олег Волчек.

А как быть с тем, что Гаравский, по его словам, знал, что человек, за которым они следили два дня, а потом похитили и убили, был бывшим министром внутренних дел Захаренко? «Действует коллективный страх. Никто не возражает, все молча выполняют: значит, и мне надо так делать, иначе будут последствия», - полагает бывший следователь Олег Волчек. При этом Волчек считает, что Юрий Гаравский не единственный бывший служащий воинской части 3214, готов дать признании поводу участия по делам исчезнувших.

Что следует делать дальше?

По словам правозащитника Олега Волчека, для продвижения расследований об исчезновении Захаренко, а также Гончара и Красовского очень важная позиция, которую должен занять Евросоюз.

«Уже можно говорить, что есть основания возобновить предварительное расследование. Думаю, Евросоюз должен запротоколировать показания Гаравского и обратиться в прокуратуру Республики Беларусь для официальной оценки этих показаний. В декабре 2018 года расследование приостановили - якобы потому, что не определили лиц, причастных к похищениям Гончара и Красовского. Но дело должны восстановить. И это же касается и дела Юрия Захаренко».