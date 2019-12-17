Карточный домик Лукашенко посыпался 31 17.12.2019, 9:46

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Уходит последний вагон для соучастников преступлений диктатуры.

Похоже, карточный домик Лукашенко посыпался. Признание экс-бойца СОБР - сильнейший удар по диктатору, пишет телеграмм-канал «Баста».

Ждем продолжения. Уходит последний вагон для соучастников преступлений режима. Чистосердечное признание смягчает вину, а дача показаний на хозяина освободит от наказания исполнителей. И это - не только про убийства лидеров оппозиции. Это - и про фальсификацию выборов, и про воровство наших денег, и про измену родине.

Список длинный. Постарайтесь успеть. Завтра может быть поздно.