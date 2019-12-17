Во Франции продолжается масштабная забастовка против пенсионной реформы 3 17.12.2019, 9:53

ФОТO: REUTERS

В акции неповиновения в основном участвуют работники государственного сектора.

Масштабные демонстрации против пенсионной реформы во вторник состоятся в Париже и других французских городах.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Сегодня уже тринадцатый день забастовок, но акцию сопоставимых масштабов профсоюзы проводили в последний раз 5 декабря.

В парижском метро будут закрыты восемь линий, еще шесть будут работать с перебоями. В обычном режиме будут работать только автоматические линии 1 и 14.

Также будут частично отменены маршруты наземного транспорта. Ожидается, что во вторник будут работать лишь 30% пригородных поездов в направлении Парижа. В парижском аэропорту "Орли" ожидается отмена или задержка 20% рейсов.

Кроме Парижа, акции протеста во вторник состоятся в Лионе, Нанте, Лилле, Бордо, Марселе и других городах.

В забастовке основном участвуют работники государственного сектора, в частности машинисты поездов, преподаватели и работники больниц, которые опасаются, что им придется работать дольше за меньшие пенсии.

Ранее премьер страны Эдуард Филипп заявил, что не намерен отказываться от воплощения в жизнь проектуа пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет воплощена в жизнь постепенно и не коснется французов, родившихся до 1975 года.

Несмотря на сделанное премьером заявление, забастовки и протесты во Франции продолжились.