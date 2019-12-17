Экс-боец СОБРа Гаравский: Думаю, что на меня было совершено покушение 4 17.12.2019, 9:59

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ЮРИЙ ГАРАВСКИЙ

ФОТО: DW

Перед увольнением автора признаний об «эскадронах смерти» обязали подписать бумагу о неразглашении «военной тайны».

В сентябре 2019 года Юрий Гаравский обратился в русскую редакцию «Немецкой волны», заявив, что 20 лет назад участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров - противников Лукашенко.

Гаравский утверждает, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа - специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. По словам Гаравского, по приказу сверху вместе с сослуживцами он похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

Экс-боец СОБРа раскрывает не только подробности совершения преступления, но и указывает на участие в этом высших должностных лиц Беларуси:

- Чем занимаются сейчас те, кто входил в группы по ликвидации Захаренко, Гончара и Красовского?

- Тогда мы были рядовыми бойцами, а сейчас кто-то ушел в КГБ в "Альфу" работать, кто-то - в "Алмаз" в МВД, кто-то в Службу безопасности Лукашенко, кто-то остался в СОБРе. Многие пошли на повышение - майоры, подполковники, полковники.

- Вас тоже повысили?

- О (смеется. - Ред.), меня нет. Я же писал неоднократно рапорт на увольнение, и его все время отклоняли. Объяснял, что устал, сломался, но мне ответили: "Мы тебя уволим, если ты подпишешь бумагу". - "Какую?" - "О неразглашении военной тайны". Я говорю: "О, а какую ж я военную тайну знаю?". Прикололся так над ними. Они отвечают: "Ты сам прекрасно все знаешь, так что подписывай". В итогерапорт подписали, и в 2003 году я уволился.

- И чем занимались?

- Работал "на дядю", на своих знакомых. Изготавливали мебель, был цех. Я развозил и собирал компьютерные столы, тумбочки, шкафчики - такая мелочевка. Но заработок был хороший. Потом стал индивидуальным предпринимателем, занимался бизнесом. А в 2007 году со мной случилось ДТП, хотя мне кажется, что на меня было совершено покушение. В мою машину влетела фура - 16 дней комы, перелом позвоночника, перелом ноги, трепанация черепа. Я три с половиной месяца провел в больнице, а потом три с половиной года жил по графику больница-дом.

- Если это действительно, как вы говорите, было покушение, почему же его организаторы потом не довели дело до конца?

- А зачем? Я остался инвалидом, передвигался на двух костылях. Понимаете, что такое, когда человек никуда не может выйти, поехать? У меня были постоянные боли в ноге, спине, голове. То есть я был под наблюдением.