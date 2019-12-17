При выезде за границу белорусам будут выдавать по два биометрических паспорта? 10 17.12.2019, 10:18

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На это есть несколько причин.

При выезде за границу белорусам могут выдавать по два биометрических паспорта, и они будут действовать параллельно. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, сообщает euroradio.fm.

Журналистка спросила, с чем это будет связано — может, с недостатком страниц в паспорте?

"Когда страниц не хватает. Когда он посещает страны, которые не совсем приветствуют, когда он едет в одну или другую страну. Или для повышения мобильности. Очень часто дипломатические представительства иностранных государств забирают паспорта на срок до двух или трех недель. Поэтому гражданин в этот время ограничен в своей мобильности", — пояснил Бегун.

Таким образом, один паспорт можно будет сдать на получение визы, а с другим куда-нибудь поехать.

Кстати, введение биометрических паспортов и ID-карт перенесено на 1 января 2021 года.