Лифт на Луну 22 17.12.2019, 10:24

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ДМИТРИЙ РОГОЗИН

ФОТО: ИВАН ВИСЛОВ

Очередной «шедевр» от главного клоуна мировой космонавтики.

Главный шут мировой космонавтики и любитель топить такс Дмитрий Рогозин посчитал, что давно ничего не распиливал (не создавал), пишет телеграмм-канал «Запретное мнение».

«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить любую нагрузку» — не скрывая гордости презентовал новый проект Рогозин.

Попутно предупредив, что «его полная реализация (кто бы сомневался) потребует колоссальных средств».

Сколько времени уйдет на создание очередного «шедевра» от Роскосмоса и какие средства будут сожжены в новой денежной топке — в данный момент не уточняется, но очевидно, что очень много: гениальные открытия всегда требуют больших расходов.

Остается надеяться, что до реальных испытаний «нового убийцы Маска» дойдет не скоро(если вообще дойдет): так и таксы будут целы и нам с вами на голову никакие дырявые железяки не упадут.