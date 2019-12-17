Гарри Погоняйло: Лукашенко до сих пор не объяснил, почему освободил Павличенко 22 17.12.2019, 10:39

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ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

Правозащитник прокомментировал эпизод из признаний экс-бойца СОБРа.

Бывший судья и адвокат, сейчас правозащитник Гарри Погоняйло прокомментировал «Радыё Свабода» фрагмент рассказа бывшего СОБРовца Юрия Гаравского, касающийся дела, заведенного против командира Дмитрия Павличенко, бывшего командира специального отряда быстрого реагирования («СОБР») внутренних войск МВД Беларуси.

Как случилось, что уже задержанного Павличенко освободили из КГБ, и мог ли он потом сжечь собранные на его материалы уголовного дела? Гарри Погоняйло думает, что так и было, потому что за Павличенко вступился правитель государства.

«Так и могло быть, так как указание об освобождении Павличенко из-под стражи из тюрьмы КГБ «Американка» дал лично Лукашенко. К тому о оперативные сведения о Павличенко стало известно Виктору Шейману, он доложил Лукашенко. А тот, вероятно, как мы полагаем, дал устный приказ срочно освободить Павличенко.

В результате Павличенко освободили, но в деле нет никакого процессуального документа, почему это сделали и на каком основании. Хотя должны были вынести постановление о его освобождении. А Лукашенко тогда публично заявил, что это результат «заговора» соответствующих структур и должностных лиц против него лично, и он вскоре представит этому доказательства. Но как мы знаем, никаких доказательств он так и не представлен.

Также он публично говорил, что объяснит, почему должен был уволить генерального прокурора Божелко, его заместителя, а также председателя КГБ Мацкевича и его заместителя, который отвечал за оперативные службы.

А если напомнить постановление о задержании и освобождении из следственного изолятора КГБ Павличенко, так там прямо указано, что по итогам долговременной оперативной проверки (которая длилась около 6 месяцев) были собраны материалы, которые свидетельствуют, что Павличенко и его команда совершали преступления, в том числе убийства. И не только политические, а убивали и коммерсантов, и других людей, у которых вымогали деньги. Вот о чем свидетельствовали оперативные документы, собранные КГБ, которые, вполне вероятно, сжег Павличенко».