Le Temps: Беларусь — это не Россия 17.12.2019, 10:56

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Европе пора присмотреться к тому, что происходит на восточной границе.

"На выходных 7 и 8 декабря Лукашенко и Путин встретились в Сочи в годовщину договора о создании так называемого союзного государства, подписанного в конце 1990-х годов. Кажется, пришло время поставить вопрос о намерениях Владимира Путина", - пишет Валентин Панкевич, занимающийся европейскими исследованиями в Женеве, на страницах швейцарской газеты LeTemps (перевод — inopressa.ru).

"(...) Во время переговоров по договору, проходивших между 1995 и 1999 годами, то есть вскоре после распада Советского Союза, амбиции Лукашенко состояли в том, чтобы в один прекрасный день стать президентом более крупной территориальной единицы, которая объединяет нынешние территории России и Беларуси, - говорится в статье. - (...) Таким образом, в нынешней политической ситуации в двух государствах председательство в так называемом союзном государстве будут поочередно осуществлять Владимир Путин и Александр Лукашенко. Следует помнить, что когда велись переговоры по договору, Борис Ельцин был очень ослаблен и искал потенциального преемника; к такой роли тогда стремился новоизбранный Лукашенко".

"Сегодня вопрос заключается в том, чтобы узнать, чему были посвящены переговоры в Сочи, проходившие в минувшие выходные. СМИ, особенно русскоязычные, говорят о "дорожных картах", которые следовало подписать. Однако два президента не сделали никаких серьезных заявлений, поручив такую работу экспертам. Они договорились о новой встрече 20 декабря 2019 года. Народы двух государств не получили никакой конкретной информации о содержании этих документов", - указывает Панкевич.

"Отсутствие прозрачности подверглось критике на улицах Минска, столицы Беларуси. Люди вышли на улицы с мирными протестами против так называемого союзного государства между Россией и их страной. Молодой белорусский активист Степан Светлов, известный как блогер Nexta, недавно был назван белорусскими судебными органами "экстремистом" и теперь вынужден освещать новости из своего места ссылки в Польше", - пишет автор публикации.

"(...) Поэтому, чтобы узнать больше, приходится опираться на краткие обзоры, сделанные некоторыми СМИ. Таким образом, мы узнаем, что речь идет об отмене стоимости роуминга, об общей таможенной, энергетической и социальной политике, о сближении экономической политики двух государств, о гармонизации денежно-кредитного регулирования (не уточняется произойдет ли принятия единой валюты), об унификации сельскохозяйственной и промышленной политики и, наконец, об унификации налоговой системы. Напрашивается законный вопрос: чем это отличается от интеграции в ЕС?" - задумывается исследователь.

"Есть два основных различия. Во-первых, эти дорожные карты основаны на точной правовой базе: это договор от 8 декабря 1999 года, который предусматривает создание единого государства с единой юрисдикцией и единым парламентом, единой валютой и даже, в конечном счете, одной и единой конституции. "Да, и что же? - скажем мы. - Разве это не в точности то, что произошло в рамках ЕС?" На самом же деле, разница состоит в том, что все этапы европейской интеграции проходили в условиях прозрачности, в ходе дискуссий и гражданских консультаций", - говорится в статье.

"Кроме того, процесс создания "все более тесного союза между народами Европы", как это предусматривается в статье 1 Договора о ЕС, никогда не был направлен на создание европейского государства. В рамках российско-белорусского "союза государств" нельзя упускать из виду второй элемент: неравный характер подобной интеграции. И чтобы понять это, достаточно взглянуть на карту. Помимо географического измерения, Беларусь, страна с населением около 10 млн человек, выстроила всю свою экономику на энергетической зависимости от России. Экономическое выживание страны обеспечено благоприятными ценами на газ и нефть, гарантированными ее могущественным соседом. Однако такое взаимное согласие уязвимо и зависит от доброй воли Владимира Путина, который теперь, похоже, подталкивает Александра Лукашенко "продать" свою страну: то есть Беларусь может стать провинцией России у ворот Европы. И президентом этого нового российско-белорусского так называемого союзного государства будет уж точно не Александр Лукашенко", - анализирует автор публикации.

"2024 год совпадет с окончанием последнего возможного мандата Владимира Путина на посту президента России; за исключением вероятности конституционных изменений или рокировки типа Путин-Медведев-Путин. С другой стороны, Владимир Путин может легко стать первым президентом нового так называемого союзного государства России и Беларуси в соответствии с новой Конституцией (что прямо предусмотрено в действующем договоре о так называемом союзном государстве). В конце 2019 года такой сценарий может показаться необоснованным. Но это должно нас настораживать и беспокоить, по крайней мере, заставить нас реагировать. Вот почему пришло время присмотреться к тому, что происходит на непосредственной восточной границе Евросоюза: напомним, что Беларусь - это не Россия!" - резюмирует Панкевич.