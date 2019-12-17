В Украину не пустили еще одного корреспондента российского НТВ 5 17.12.2019, 11:03

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Это СМИ есть в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны.

Во въезде в Украину отказали корреспонденту российского телеканала НТВ Алексею Чеботареву, сообщили 16 декабря на сайте канала, пишет "Гордон".

Эту информацию подтвердил "Новостям Донбасса" спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он рассказал, что Чеботарев прилетел в аэропорт Киев из белорусского Минска, а на паспортном контроле не смог подтвердить цель поездки.

"Он не подтвердил цель поездки. К тому же это СМИ есть в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны", – заявил Демченко.

В Украину также запретили въезд журналистам НТВ Александре Тонких и Сергею Савину.