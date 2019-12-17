Как Эстония вырастила поколение инноваторов 1 17.12.2019, 12:36

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Фото: hm.ee

Электронные учебники, инклюзивные школы и уроки на больничных койках.

Эстония — страна парадоксального развития, достигшая успеха "вопреки", а не "благодаря". Почему? Об этом материал издания "Зеркало недели. Украина".

Возьмите территорию двух Львовских областей (45 тыс. кв км), население одного Харькова (1,3 млн) и добавьте чуточку советского наследия. Немногие верили, что из этого может получиться инновационная E-stonia, но у страны получилось. Теперь в сфере инноваций Эстония конкурирует с флагманами прогресса — Данией, Израилем и Южной Кореей.

В чем же состоит эстонский секрет успеха? Одним из факторов была реформа образовательной системы. Ведь люди — главный ресурс любой страны, в особенности когда она не имеет крупной промышленности или полезных ископаемых. Первые ключевые изменения Эстония предприняла еще в 1992 г. Как результат, страна — в лидерах рейтинга образовательных систем по версии PISA и даже опередила Финляндию.

Далее несколько уроков эстонского "образовательного чуда", которые может извлечь для себя Украина.

Образование для всех

Во-первых, в Эстонии право на хорошее образование имеют все, независимо от индивидуальных особенностей ребенка. Например, раньше в школах были инклюзивные классы, где дети с инвалидностью учились отдельно. Но с недавнего времени все классы смешаны. Отдельные спецшколы есть, и родители имеют возможность отправить туда ребенка, но большинство все же выбирают обычные школы.

Программа обучения может быть обычной или упрощенной (их есть три, для разной степени умственной отсталости). Если ребенку ставится диагноз, ему могут предоставить услуги специального педагога, помощь во внеурочное время или индивидуальную программу обучения.

Учеба обязательна даже для тяжелобольных детей. Эстонцы считают, что учеба — это часть процесса выздоровления. Поэтому, даже если ребенок проходит курс химиотерапии и прикован к постели дома, к нему придет учитель. Скорее всего, это будет индивидуальная упрощенная программа с гибким графиком, но все же занятия состоятся.

Например, в детстве я была вынуждена ложиться в больницу каждые полгода. Теперь я думаю, что для обучения это время может стать не преградой, а возможностью. Именно поэтому в 2016 г. мы начали проект "Школа супергероев", а в 2018-м уже открыли два класса для детей в клинике "Охматдет", при поддержке проекта "Право на освіту" благотворительного фонда "Ты не один" 1+1 Медиа и Натальи Мосейчук, которая стала куратором "Школы супергероев". Можем похвастаться, что некоторые из эстонских электронных инструментов у нас уже работают, например электронные дневники.

Теперь мы работаем над созданием сети таких школ по всей Украине, чтобы дети в любой больнице могли продолжать обучение. Уже удалось открыть два класса в Житомире, и к запуску готовиться класс в Хмельницком. Но хотелось бы, чтобы подобная программа была в приоритетах реформы образования на государственном уровне. Первый шаг для этого уже сделан, в конце 2018 г. два министерства (образования и медицины) гарантировали детям право на образование в медицинских учреждениях, а значит и государственную поддержку, финансирование работы учителей. Однако это лишь начало пути, и нам предстоит еще многое.

Школа начинается с учителя

Украинка Анна Сумук переехала в Эстонию пару лет назад вместе с мужем-программистом. Теперь она воспитывает здесь двоих детей и преподает в местной школе: "Меня сразу удивил менталитет и местный подход к преподаванию, гибкость учителя. Я могу прийти в класс, понять, что тема "не идет" детям, и полностью изменить план урока или провести еще один". Дело в том, что в Эстонии учителя имеют гораздо больше свободы при формировании учебного плана, ведь строгой формализованной программы обучения нет. Есть KPI по окончании года. А то, как его достичь, каждый учитель выбирает сам, ориентируясь на уровни и таланты учеников. Ожидание от учителя только одно — достигнуть результата, но нет ограничений того, как это сделать: в парке осенью, пересчитывая листья, или за учебником в классе.

Это дает учителю больше возможностей для творчества, но и возлагает больше ответственности. Поэтому учителя в Эстонии тоже учатся. Методических курсов так много, что повышают квалификацию они на всех детских каникулах, кроме 56 дней положенного отпуска. Чему учиться — выбирает и предлагает директор школы. Два-три раза в год учителей отправляют в другие школы для обмена опытом.

Кроме уроков, на учителях остается бумажная работа, хотя в Эстонии ее лучше назвать электронной. Несколько лет назад каждому учителю подарили компьютер. Но вместо облегчения работы, преподавателям пришлось отстаивать свои права, организовав забастовку. Оказалось, времени на заполнение электронных документов нужно больше. Государству и учителям удалось договориться, так что теперь педагогам ежегодно выплачивают надбавку.

Оклад учителя — 1250 евро, что ниже среднего по стране (1400 евро). Однако каждый год к зарплате прибавляют по 50 евро. Есть также много бонусов, например, 13-я зарплата в конце года, 30 евро ежемесячно для некурящих преподавателей и 50 евро, если учитель занимается спортом.

Интересно, что доплат за специфику работы (например, если учитель преподает в больнице) нет. Но при этом найти туда преподавателя гораздо проще, чем в обычную школу. Просто работать в нестандартных условиях учителям интереснее. В школах при больницах нет оценивания, нет расписания, что дает учителю еще больше свободы творчества, но есть домашние задания и контроль усвоения материала.

Ученик в центре школьной системы

Эстонские школы пытаются создать комфортную и благоприятную атмосферу. А комфорт начинается с мелочей. Например, эстонские школьники не портят осанку, таская 10-килограммовый портфель, — у них есть электронный дневник и электронные учебники.

Здесь также уважают личное пространство, — учителям категорически запрещено прикасаться к детям. Именно поэтому возникновение ситуаций, когда учитель бьет учеников (как случалось в Украине), просто невозможно. Также преподаватели не имеют права повышать голос. Это не означает, что учитель не может быть строгим. Он может проявлять характер, однако в разумных пределах.

В Эстонии очень уважают приватность, поэтому дети знают свои оценки, но не оценки одноклассников. "Иногда я спрашиваю у класса, хотят ли они, чтобы я озвучила их баллы за последнюю контрольную. Если кто-то не захочет, его оценка не будет озвучена", — рассказывает Анна. Именно поэтому в эстонских классах нет ярлыка "двоечник".

А еще эстонских школьников воспитывают более самостоятельными. Например, учитель очень редко контактирует с родителями, вся коммуникация о его домашних заданиях и успешности проходит через ребенка. Кстати, если у него возникает конфликт с учителем, поход родителей в школу не является единственной опцией. Ребенок может написать обращение к директору о том, почему не может работать с учителем. К обсуждению этой проблемы подключается психолог. Чаще всего ее решают путем изменений в программе уроков, но в крайнем случае учителя могут заменить. "У меня лично такого не случалось, но у коллеги был инцидент, когда ребенок пожаловался, что уроки неинтересны. В результате классу дали другого учителя", — рассказывает Анна. Как следствие, юные эстонцы вырастают более уверенными. Они привыкли к уважению к себе и поэтому умеют уважать других.

Как упоминалось выше, если же ребенок из-за болезни не может посещать школу дольше, чем две четверти, то ему предоставят услуги преподавателя на дому, который будет проводить с ним уроки не менее восьми часов в неделю. Если школьник попадет в больницу, обучение начнется с первого дня. Система настолько отлажена, что когда ребенок попадает в больницу, в школу, где он учится, автоматически направляется письмо с просьбой присылать контрольные и домашние задания. При этом время, проведенное в больнице с преподавателем, должно составлять не менее восьми часов. Педагог начнет следить за успеваемостью и вести журнал. Для юного пациента будет составлена индивидуальная программа обучения, учитывающая рекомендации лечащего врача и пожелания родителей. При выписке будет рекомендовано, как лучше заниматься с ребенком. Такой порядок обучения в больницах Эстония приняла еще в 2010 г., чтобы защитить конституционное право на образование.

Конечно, нельзя сказать, что в эстонской системе образования все идеально. Как и в Украине, здесь есть проблема старения учительских кадров и нехватки мест в школах, преимущественно русских. Как результат, в классе может быть и 33 ребенка, хотя по законодательству должно быть максимум 24.

Но самый главный урок — эстонская школа готовит детей к жизни, а не только к ВНО. Она уделяет много внимания формированию социальных навыков. Например, с недавнего времени в большинстве школ работает финская программа KiVa по предотвращению буллинга и травли. Здесь также не табуируют тему сексуального образования. Оно начинается с 5 класса. Детям рассказывают не только про контрацепцию, но и о том, что такое насилие. Как результат, за последние 10 лет в стране более чем вдвое уменьшилось количество подростковых беременностей.

В конце концов, детей учат уважению к себе и другим. Не это ли является главной ценностью европейского общества?