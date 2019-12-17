Ученые: Дороги лучше посыпать виноградом, а не солью 6 17.12.2019, 12:46

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Cельскохозяйственные продукты могут заменить вредные реагенты.

Согласно исследованию Вашингтонского государственного университета, виноград и некоторые другие сельскохозяйственные продукты могут заменить ядовитые соляные реагенты, которые применяются на дорогах зимой, пишет «Популярная механика».

Исследователи говорят не о самом винограде, а о его кожуре, которая является отходом производства соков или вина. Полученный из нее экстракт превзошел по своим характеристикам используемые антиобледенители, в том числе дорожную соль и более экологически чистую смесь солевого раствора и свекольного сока.

«Примерно 27 миллионов тонн дорожной соли (хлорида натрия) используется на автодорогах США в зимние периоды. Хлориды не разлагаются в окружающей среде и могут представлять долгосрочные экологические риски», — говорит доцент Вашингтонского государственного университета, один из авторов исследования Сяньмин Ши.

Наиболее распространенные реагенты содержат химические вещества, которые вызывают коррозию металлов, разрушают асфальт, бетон и представляют опасность для обитателей водоемов. Чтобы снизить коррозионное воздействие и улучшить антиобледенительные свойства, в реагенты стали добавлять свекольный сок, но и он оказался вреден для обитателей водоемов, так как, попадая в воду, снижает уровень кислорода в ней.

В результате множества испытаний и исследований команда ученых обнаружила, что их реагент на основе виноградного экстракта, полученный из кожуры винограда путем химической деградации и естественного брожения, быстрее топит лед, и почти не вредит бетону и асфальту, а также водоемам.