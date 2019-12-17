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«Баста»: Успеете дать показания вовремя?

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  • 17.12.2019, 12:51
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«Баста»: Успеете дать показания вовремя?

На заметку тем, кто выполнял преступные приказы Лукашенко.

30 лет назад в румынской Тимишоаре произошло мелкое событие, на которое вряд ли обратил внимание кто-нибудь за пределами города, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Наряд милиции получил приказ выселить по решению суда из квартиры Ласло Текеша — пастора и общественного активиста, который критиковал власти. Принятые ранее меры — штрафы, угрозы и шантаж - не помогли. Лишение жилья, как считали местные «вертикальщики», решит проблему с назойливым пастором раз и навсегда.

А через девять дней режим Чаушеску пал. За этот короткий срок от румынского диктатора, заявлявшего о «всенародной поддержке» отвернулись почти все чиновники и силовики. А бывшие соратники судили и расстреляли сбежавшего из столицы Чаушеску.

Всего 9 дней. Это на заметку в том числе и тем, кто выполнял преступные приказы Лукашенко. Успеете дать показания вовремя?


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