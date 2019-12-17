Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко 9 17.12.2019, 13:08

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Христос Пургуридес

Кадр: DW

Нашумевший фильм-расследование «Немецкой волны» о пропавших политиках.

16 декабря «Немецкая волна» выпустила фильм-признание экс-бойца «эскадрона смерти» Юрия Гаравского.

В фильме он утверждает, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа и по приказу сверху вместе с сослуживцами похитил и убил оппонентов режима Лукашенко — экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Весной и осенью 1999 года эти три человека пропали. Расследование их исчезновений в Беларуси до конца доведено не было. В 2004 году спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христос Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитили и убили бойцы СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны.

«Дело закроют только тогда, когда будет проведено должное расследование и станет понятно, что случилось с этими людьми. Невозможно, чтобы эти похищения и убийства произошли без согласия, мягко выражаясь, очень и очень высокопоставленных чиновников. Когда я об этом говорю, то я говорю о Лукашенко», — заявил Христос Пургуридес в фильме «Немецкой волны».