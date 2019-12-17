В центре Киева проходит сразу четыре митинга 1 17.12.2019, 13:12

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Автомобильное движение по многим улицам столицы Украины перекрыто.

В центре Киева, во вторник, 17 декабря, под Верховной Радой Украины собрались несколько сотен людей, протестующих против открытия рынка земли.

Об этом сообщает народный депутат Украины Валентин Наливайченко в своем Facebook, пишет «Новое время». Митингующие держат плакаты с надписями Продажа земли — предательство Украины, Руки прочь от государственных земель.

Под зданием Верховной Рады кроме акции протеста против открытия рынка земли проходит еще три митинга.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на площади Конституции несколько сотен людей с флагами организации АвтоЕвроСила требуют от депутатов упростить систему растаможивания автомобилей на регистрации стран ЕС.

После митинга под Верховной Радой они намерены пройти колонной к зданию Кабинета министров.

На площади Конституции также присутствуют противники законопроекта № 0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации. Они называют себя защитниками христианских ценностей и держат в руках плакаты с требованием прекратить уничтожение свободы вероисповедания, а также введения гендерной теории в систему образования.

Кроме того, колонной по улице Грушевского возле Верховной Рады проходят члены Федерации профсоюзов Украины в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины № 2410, Кодекса Украины о труде № 2410−1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест, против разрушения существующей системы социальной защиты, при сохранении социальных стандартов. Также ФПУ присоединится к протесту против введения рынка земли в Украине.

Автомобильное движение по улице Грушевского от Крепостного переулка до улицы Садовой перекрыто. Также перекрыто движение по улице Шелковичной на участке от улицы Институтской до Грушевского.

Протест обещает быть мирным, его участники никаких активных действий не предпринимают. Здание парламента охраняют до сотни бойцов спецподразделений Национальной полиции и Национальной гвардии.