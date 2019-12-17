Биометрические паспорта в Беларуси будут выдавать с января 2021 года 3 17.12.2019, 13:53

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фото с сайта belmarket.by

Граждане смогут продолжать использовать существующие паспорта до истечения срока их действия.

Выдача биометрических паспортов, а также ID-карт, переносится на год. Начальник Департамента гражданства и миграции МВД Алексей Бегун рассказал, что начало выдачи этих документов переносится с января 2020 года на январь 2021 года, сообщает МВД.

«Начало компании, которая планировалась на 1 января 2020 года, переносится на год», – сказал Алексей Бегун.

Перенос сроков выдачи биометрических паспортов и ID-карт, по словам главы департамента, обусловлен необходимой подготовительной работой и налаживанием связи между всеми информационными ресурсами страны.

Биометрический паспорт будет выдаваться для зарубежных поездок. А вот ID-карта – документ для использования внутри страны. Планируется, что ID-карта будет содержать электронную цифровую подпись и благодаря этому ее можно будет применять ее в рамках электронного правительства, а также использовать для получения дистанционных услуг.

При этом граждане смогут продолжать использовать существующие паспорта до истечения срока их действия.

Ранее планировалось введение в Беларуси биометрических паспортов и ID-карт с 2019 года. Позже сроки были передвинуты на 2020 год.