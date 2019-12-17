Ученые: Человек видит мир не так, как считалось раньше 6 17.12.2019, 14:15

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90% нейронов в зрительной коре мозга работают необъяснимым образом.

Ученые Института Аллена по исследованиям мозга в США выяснили, что 90 процентов нейронов в зрительной коре мозга работают не так, как считалось ранее, и механизм пока остается необъяснимым. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, пишет lenta.ru.

Исследователи проанализировали активность 60 тысяч различных зрительных нейронов мышей, пока животные смотрели на простые изображения, фотографии и видеоролики. Оказалось, что только 10 процентов нервных клеток работают согласно предложенной 60 лет назад модели.

Согласно версии, разработанной нобелевскими лауреатами Дэвидом Хьюбелом (David Hubel) и Торстеном Визелем (Torsten Wiesel), существуют нейроны, реагирующие на специфические виды изображений, например, черную полосу или точку на белом фоне. Сначала клетки распознают определенные фрагменты, после чего нейронные сети высокого уровня получают целостную картину. Эта модель стала основой для искусственных нейронных сетей, предназначенных для распознавания изображений. Однако вскоре стало ясно, что не все нейроны соответствуют классическому представлению.

В новом исследовании около двух третей нейронов демонстрировали более специализированное поведение, чем предсказывали нейробиологи. Последняя треть нервных клеток не реагировала достоверно ни на один из визуальных стимулов, и их функция остается неизвестной. По словам ученых, это не значит, что модель ошибочна, просто ей следует лишь небольшая популяция зрительных нейронов.

Специалисты планируют продолжить эксперименты, чтобы подтвердить, наблюдается ли подобная картина у других животных, включая людей.