Андрей Санников: Реальный шанс расследовать преступления режима 11 17.12.2019, 14:47

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Андрей Санников

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Ответственные за политические исчезновения в Беларуси никуда не скроются.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников прокомментировал Charter97.org сенсационные признания экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского, заявившего «Немецкой волне», что 20 лет назад он участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров — противников Лукашенко.

- Что нового добавляют к вопросу расследования политических похищений и убийств в Беларуси показания экс-бойца СОБРа «Немецкой волне»?

- Несколько странно слышать о том, что в этом деле прежде всего ищут что-то новое и оценивают признания Гаравского с этой точки зрения. Не это главное.

Главное — то, что в связи с этими признаниями вновь возникла тема политических исчезновений в Беларуси, которая очень важна и которую власти пытаются всячески замолчать.

Новым же является то, что появился живой свидетель этих убийств, показания которого соответствуют тому, что мы уже знаем. Благодаря этому общество вновь обсуждает эти преступления, о которых нельзя забывать, пока не пройдет независимое расследование, пока мы не узнаем всю правду.

- Чем может обернуться для виновных в исчезновениях людей появление живого свидетеля, находящегося вне Беларуси и давшего показания иностранному изданию?

- Хочу напомнить, что еще в 2010 году лидеры оппозиции обращались в Совет Безопасности ООН с просьбой начать международное расследование по делам об исчезновении оппонентов белорусского режима. Мы тогда особо не рассчитывали, что такое решение будет принято: международное расследование может проводиться под эгидой Совета Безопасности, а там две страны, Китай и Россия, являющиеся постоянными членами Совбеза, постоянно накладывают вето и блокируют вопросы, связанные с нарушениями прав человека. Тем не менее, наши материалы удалось представить во все посольства, в том числе российское и китайское. В Совете Безопасности с подачи делегации США состоялось обсуждение этого вопроса. И хотя решения, ожидаемо, не было принято, это привлекло внимание международной общественности к этим преступлениям.

Сейчас европейское правосудие, если оно заинтересуется, получило прекрасный шанс начать независимое расследование политических исчезновений в Беларуси. И то, что бывший боец СОБРа просит убежище, как раз и является поводом, чтобы Европа занялась этим вопросом и пересмотрела свое отношение к преступным режимам в целом, в том числе и режиму Лукашенко.

- Есть ли шанс, что независимое международное расследование не ограничится только исполнителями преступлений, но непосредственно займется и их заказчиком?

- Эта ситуация интересна как раз тем, что мы больше знаем и можем предполагать о том, кто заказчики, нежели о том, кто исполнитель. Потому что об исполнителях как раз и вбрасываются противоречивые версии.

Я думаю, что в этом вопросе имеются очень серьезные основания для международного расследования. Речь идет о докладе Христоса Пургуридеса Совету Европы и решении Совета Европы, которое этот доклад утвердило. Тогда была проделана очень серьезная юридическая работа, и в фильме «Немецкой волны» Пургуридес говорит о том, что след ведет на самый верх. И подчеркивает, что под «самым верхом», он имеет в виду Лукашенко.

Можно говорить все что угодно, но есть доклад, в котором названы фамилии, в том числе фамилия предполагаемого заказчика, и есть совершенно четкие обстоятельства: политические исчезновения произошли в тот момент, когда уже существовал режим Лукашенко, то есть, когда уже была нарушена Конституция, узурпирована власть, уничтожен принцип разделения властей и отсутствовали как независимое следствие, так и независимой суд.

Фамилии могут быть добавлены, но факты бесспорны: это политические исчезновения, которые произошли во время незаконной смены политической системы в Беларуси, приведшей к построению диктатуры.

- Можно ли говорить о том, что последние события — вначале фильм NEXTA о преступлениях Лукашенко, теперь сенсационные признания одного из исполнителей этих преступлений — выбивают почву из-под ног диктатора и дают определенный сигнал белорусам о необходимости смены такой власти?

- Под диктатором вообще нет никакой легальной почвы — продолжается силовое удержание власти. А законные права у белорусов были всегда: они закреплены во Всемирной декларации прав человека и международных пактах, которые подписаны Беларусью и в которых четко указано, что каждый народ имеет право выбирать свое правительство. Там закреплены права граждан и права народа — и нигде не идет речь о правах диктаторов.

Граждане имеют право менять свое правительство, имеют право на мирные акции протеста, как и право на свободу слова — все эти права есть у граждан. Диктатура эти права грубо попирает, то есть совершает преступления. Потому и власть сегодня в Беларуси — преступная.

Даже безотносительно того, на сколько процентов будет правдива информация Юрия Гаравского, его показания лишь подтверждают тот факт, что ответственные за преступления никуда не скроются. Народ просто не позволит закрыть эти дела.