Кооператив «Озеро Винвард» 17.12.2019, 14:56

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Карина Ротенберг

Почему в США кредиторы разыскивают супругу российского олигарха Бориса Ротенберга?

Санкции США сказались на некоторых знакомых российского президента и их близких намного серьезнее, чем предполагалось. У них была и все еще остается недвижимость в Америке. Теперь эти особняки зарастают паутиной и считаются заброшенными, пишет «Новая газета».

Когда создавалась песня Georgia on my mind («Джорджия в моих мыслях»), никто не подозревал, что соседями добропорядочных американцев, живущих на берегу живописного озера Винвард в штате Джорджия, станет семья человека из ближнего круга российского президента. Как выяснило «Трансперенси интернешнл — Россия», Борис Ротенберг и его супруга Карина из-за санкций лишились доступа к уютной вилле за три миллиона долларов в кооперативе «Озеро Винвард». Карина в прошлом судилась с экс-директором ФБР Робертом Мюллером за право стать гражданкой Америки. А теперь кредиторы, местный шериф и сотрудники управляющей компании живописного озерного поселка не могут ее найти, поскольку в США она известна под другой фамилией.

В указе президента США о введении санкций в отношении России, помимо государственных чиновников, указаны еще и «члены внутреннего круга российского руководства»: Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, а также Борис и Аркадий Ротенберги. Причины включения Ротенбергов в американский санкционный список очевидны: они поддерживали любимые проекты российского президента, получали большие контракты от «Газпрома», осваивали деньги на строительстве олимпийских объектов и вообще сказочно разбогатели в путинские годы. Согласно Распоряжению № 13661, подписанному еще Бараком Обамой, все имущество, принадлежащее Ротенбергам и членам их семей в США, должно быть заблокировано, без возможности продажи, распоряжения и иного использования в хозяйственном обороте.

В принятом позднее законе США «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии» есть оговорка: президент, вводя блокирующие санкции в отношении иностранного лица, подразумевает в том числе и иностранного гражданина, имеющего паспорт США. Зачем понадобилось особо оговаривать такой статус? Это может означать, что кто-то из статусных россиян, фигурирующих в санкционном списке, или их родственников обладает американским паспортом. Российским чиновникам напрямую запрещено иметь иностранное гражданство. А вот люди из «ближнего круга» российского президента, которые не являются госслужащими, могут иметь иностранные паспорта. Но ни с кем из них ранее не связывали американское гражданство. Как выяснилось, супруга Бориса Ротенберга ранее проживала с семьей в США, имела грин-карту и претендовала на получение американского паспорта.

Коллекция вилл

Глянцевый журнал Tatler нередко приоткрывает завесу, скрывающую жизнь детей и жен российских чиновников и олигархов. Супруга Бориса Ротенберга, хозяина 92-й строчки в рейтинге российских миллиардеров Forbes, — не исключение.

Уже после введения американских санкций в интервью Tatler Карина Ротенберг рассказывает о двух основных резиденциях своей семьи — в Москве и в Монако. Даже за рубежом Карина Ротенберг не забывает о главном увлечении своей жизни — лошадях. Для них приобрели резиденцию в Провансе, в городе Мужен. Именно там супруга Бориса Ротенберга давала интервью главному редактору Tatler Ксении Соловьевой.

Коллекцию элитной недвижимости семьи Бориса Ротенберга на Лазурном берегу Франции подробно описывали «Новая газета» и OCCRP. Имени Бориса Ротенберга нет в санкционном списке Евросоюза.

Карина Ротенберг нигде не упоминала свою девичью фамилию. Однако французский реестр коммерческих организаций обязывает ее указывать. Благодаря этому реестру мы узнали, что Карина Ротенберг (Гапчук) является гражданкой России, хотя и проживает в Монако. Имя Карины Гапчук можно встретить в торговом реестре Люксембурга. Незадолго до введения санкций она открыла совместно с Борисом Ротенбергом анонимное товарищество EQUUS S.A., на которое переписаны некоторые активы Бориса Ротенберга во Франции.

Американский кооператив «Озеро»

Из интервью Tatler известно, что Карина Ротенберг (Гапчук) училась в США, в университете Атланты (штат Джорджия), там же работала и даже получила диплом MBA. В торговом реестре Джорджии мы не нашли о ней информации. Но в реестрах недвижимости она есть.

Минимум три объекта в округе Фултон (Fulton County) в Джорджии связаны с ее именем и с именем ее нынешнего супруга Бориса Ротенберга.

3-комнатное кондо в доме в Атланте

В самой Атланте в фешенебельном жилом комплексе 3334 Peachtree Road Карине Ротенберг (Гапчук) принадлежит трехкомнатное кондо. Это не самый дорогой дом, но зато на крыше есть бассейн. Такие апартаменты можно купить за $235 000. Впрочем, это имущество было приобретено до замужества еще в 2001 году.

Особняк у озера Винвард

Еще один объект недвижимости, который связан с Кариной Ротенберг — особняк в богатом пригороде Атланты Альфаретта, недалеко от озера Винвард. Дом по адресу 2195 Blackheath Trace находится в обособленном клубном поселке и зарегистрирован на имя Karina G(apchuk) Fox. Такое имя Карина Ротенберг ранее указывала в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» (сейчас страница удалена).

(Трехэтажный дом площадью почти 2000 метров с бассейном и ландшафтной территорией стоит около $1 200 000. С 2005 года дом принадлежал бывшему супругу Карины — Бенджамину Дав Фоксу (Benjamin Dove Fox). В 2009 году после развода он оставил его ей).

Еще один дом на берегу озера Винвард

Еще один дом расположен на берегу озера Винвард, в городе Альфаретта по адресу 1055 CARNOUSTIE LN. Там есть гараж на три машины, бассейн, пристань для катера и ландшафтный газон. Дом оформлен на Бориса Ротенберга.

Дом Бориса Ротенберга по адресу 1055 CARNOUSTIE LN, Альфаретт и выписка из реестра недвижимости округа Фултон, штат Джорджия

Эта дача в Джорджии, купленная Ротенбергом, стоит около $3 млн. Судя по документам, он приобрел ее 18 декабря 2008 года. Дома Карины и Бориса находятся неподалеку — 15 минут пешком или четыре минуты на велосипеде.

Суд с директором ФБР

В 2007 году в районном суде Флориды был зарегистрирован иск Карины Гапчук к директору ФБР Роберту Мюллеру — тому самому, который впоследствии расследовал вмешательство России в президентские выборы США. В судебном иске Карина Гапчук указала, что получила убежище в США в 1996 году и долгое время целенаправленно шла к статусу гражданки США.

После пятилетнего проживания в США в 2003 году она подала документы на натурализацию. В 2004 году ее интервьюировали сотрудники миграционной службы. За этим следовали успешно сданные экзамены по английскому языку, истории США и знанию американской системы органов власти. Потом заявление Карины Гапчук в рамках процедуры отправили на проверку в ФБР. Судя по ответам, которые она получила от представителей органов власти, ее личное дело с 2004 по 2007 год находилось на проверке, что, по ее мнению, превышало все разумные сроки получения гражданства. Через полгода Карина Гапчук отозвала свое заявление, и ее иск не был удовлетворен. Судя по исходу дела, в 2007 году, за год до знакомства с Борисом Ротенбергом в Монако, полноценного гражданства США у нее не было.

Игры в футбол

Рассказывая о своей семье, Карина часто вспоминает об отце. По ее словам, он «был бизнесменом широкого профиля на заре девяностых в Санкт-Петербурге. Цветочные ларьки, туристические агентства, далее везде». Как выяснилось, отец Карины — Юрий Гапчук, несмотря на непубличность, человек со связями в российском истеблишменте.

Издание «Спорт день за днем» писало исторический очерк о питерском футбольном клубе «Кировец». В 1991 году клуб курировал председатель Кировского райсовета народных депутатов, а затем глава Кировского района Санкт-Петербурга Виталий Мутко. Футбольный клуб испытывал финансовые трудности в период перестройки и искал коммерческих спонсоров. Мутко подыскал посредническую компанию «Космос Корпорейшн» («Фирма Космос Corp»), которая взялась финансировать «Кировец».

Директором и владельцем компании-спонсора был отец Карины — Юрий Гапчук. Тренер Александр Федоров, уволенный после прихода нового спонсора в клуб, в интервью «Спорт день за днем» делился своим мнением: «Уже с позиции прожитых лет понимаю, что у Юрия Иосифовича были личные мотивы, абсолютно не связанные с футболом. <…> Грубо говоря, «отмыв деньги» (так в оригинале. — Ред.), Гапчук вскоре охладел к футбольному клубу».

Через какое-то время клуб переименовали в «Кировец-Космос», а Гапчук перестал оказывать ему поддержку, уехав за границу. Мутко стал коллегой Путина в администрации Санкт-Петербурга. А футбольный клуб вскоре прекратил существование.

Еще одна нить, связывающая Гапчука с футболом, — это карельский клуб «ФК Карелия — Карина», названный в честь дочери. Он создан в 2010 году по адресу республиканского стадиона «Спартак» в Петрозаводске. Уже в 2011 году клуб закрылся. В то время Виталий Мутко на посту министра спорта и туризма приезжал в Петрозаводск обсуждать строительство и реконструкцию спортивных сооружений с губернатором Нелидовым. О результатах деятельности «ФК Карелия — Карина» ничего не известно. Судя по реестру, активного бизнеса в России у Гапчука нет уже больше 30 лет.

Возвращение в Россию

Перебравшись в США, Гапчук стал риэлтором. Вместе с супругой они обосновались в округе Сарасота, штат Флорида, и открыли несколько компаний, которые скупали земельные участки и недвижимость.

Главным достоянием супругов был огромный дом на берегу океана в Инглвуде (Englewood), округ Сарасота, по адресу 8220 MANASOTA KEY RD ENGLEWOOD, FL, 34223. Спустя полгода после введения американских санкций в отношении Ротенбергов, теща Бориса Ротенберга продала свою американскую недвижимость. Спустя два месяца после начала крымских событий, в мае 2014 года тесть Ротенберга запустил процедуру личного банкротства в суде Флориды, но забыл представить в суд информацию о своем доходе и ежемесячной зарплате. По этой причине суд в июне 2014 года отклонил иск о банкротстве Гапчука. В рамках процедуры банкротства он, в частности, раскрывал суду информацию о своем долге в размере от $500 000 до $1 000 000.

Теща Бориса Ротенберга — Любовь Гапчук вернулась в Россию не позднее 2014 года. Свою подпись в сентябре 2014 года она заверила у нотариуса Капитоновой в Москве. Этот документ помог продать роскошный дом на берегу океана сравнительно недорого — всего за $950 000.

Но и покупателем стал вовсе не чужой человек.

Дом у океана приобрел Адинья Имануилов — до середины 2019 года он владел 20% «Газпром автоматизация» — одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома».

Судя по всему Гапчуки до конца не распрощались со своим особняком в Сарасоте. В феврале 2018 года Юрий Гапчук зарегистрировал компанию PREMIER PROPERTIES OF SW FLORIDA, указав в документах адрес дома, который ему не принадлежал минимум три года. Дом сейчас выставлен на продажу. Там сделан ремонт. И сейчас за него планируют выручить не менее $3 млн.

Ищут шерифы

Американская недвижимость семьи Ротенбергов из-за санкций заблокирована властями США. Въезд в страну для них также проблематичен. Сейчас особняки Карины и Бориса производят впечатление заброшенных и никем не используются.

Это подтверждается показаниями шерифа Джона Садлера-мл., который по поручению окружного суда Фултона выезжал по адресам Ротенбергов в октябре 2018 года, но нашел там только «паутину на дверях, которые не открывали месяцами». Соседи сообщили шерифу, что «не видели никого возле дома около года». По адресу Карины Ротенберг в Атланте Садлер встретил консьержку, которая заявила, что «никогда не слышала и не видела никого в этой квартире».

В реестре невостребованного имущества штата Джорджия есть три записи о Карине Гапчук. Ее разыскивает страховая группа Wellpoint Inc., зарегистрированная в ближайшем офисном центре, буквально через парковку от ее кондо в Атланте. Другая страховая компания Allstate, специализирующаяся на страховании недвижимости, также разыскивает Гапчук в Альфаретте, где находится ее дом. Потеряли ее и налоговики округа Фултон. По всей вероятности, ни налоговый орган, ни страховые компании не видят связи между американкой Кариной Гапчук и гражданкой России, женой могущественного российского бизнесмена Кариной Ротенберг.

Клубный кооператив Winward Community Services, куда входит дом Карины Гапчук, не стал дожидаться от владелицы оплаты годового абонемента за обслуживание дома в размере $6810 и подал исковое заявление в суд округа Фултон. Документы на оплату доставили ей домой, но платежи пока не поступили.

Интересно, что задолженность перед налоговыми органами, страховой компанией и местным клубным товариществом образовалась только у Карины Ротенберг. Сам Борис Ротенберг, несмотря на запрет использования долларовых счетов, как-то налоговую задолженность погасил.

Представитель Ротенбергов ответил «Новой газете», что они не комментируют эту ситуацию.