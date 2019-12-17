Как выглядит возможное место убийства Гончара и Красовского под Бегомлем 8 17.12.2019, 15:07

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Фото: «Радыё Свабода»

Фотографии заброшенной базы СОБРа.

41-летний Александр Гаравский, который назвал себя экс-бойцом белорусского «эскадрона смерти» и рассказал о своем участии в похищении и убийстве противников Александра Лукашенко 20 лет назад, описал место предполагаемого убийства бывшего вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.

Корреспонденты «Свабоды» посмотрели, как сейчас выглядит это место.

Гаравский утверждает, что 19 сентября 1999 года он участвовал в похищении и убийстве Гончара и Красовского. Последних якобы застрелил тогдашний командир СОБРа Дмитрий Павличенко. Произошло это военной базе в пяти километрах от Бегомля, где базировался СОБР. Там же, по его словам, и закопали тела оппонентов Лукашенко и их джип.

Журанлисты добрались до бывшей базы, которую местные жители называют метеостанцией, так как когда-то там располагалась воинская метеостанция, а затем и часть МЧС.

Пять лет назад объект площадью 2 на 3 километра выкупил бизнесмен Дмитрий Петрович (фамилию он отказался называть).

Внутри территории, огороженной 2-метровой забором, есть «несколько корпусов, старая казарма». Собственник, который собирается запустить здесь производство, сказал журналистам, что на его территории нет объектов, о которых упоминается в свидетельствах Гаравского. Публикацию он читал.

Однако охранник на КПП объекта Тимофей показал корреспондентам место, где вероятно была упомянутая полоса препятствий. Она базируется за территорией базы, с противоположного от КПП стороны.

Там корреспонденты увидели старые ворота с замком. Через них можно было выезжать с территории базы в лес, к полосам препятствий.

За 150 метров от заднего входа корреспонденты нашли признаки бывшей полосы препятствий - сгнившие бревна, столб от шлагбаума...

На заросшей лесом территории есть бетонный конструкции, напоминающие очистные сооружения.

Также журналисты увидели яму, которая, по словам бывшего военного, охранника КПП Тимофея, выглядит на пригодное стрельбище для бойцов спецназа.