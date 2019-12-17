Харьков станет первым украинским «городом в смартфоне» 1 17.12.2019, 15:29

Фото: министерство цифровой информации

В городе создали Департамент цифровой трансформации.

Харьков станет первым регионом Украины, в котором будут тестировать систему цифрового города на базе системы "Дія", сообщается в Facebook портала "Дія", пишет liga.net.

В городе создали Департамент цифровой трансформации. Он будет предоставлять онлайн-услуги жителям Харькова.

Предполагается, что сначала в городе начнут работу проекты цифрового образования, e-Health и перевода региональных услуг онлайн.

В городе введут бесконтактную оплату - от проезда в общественном транспорте до оплаты коммунальных услуг.

Также Харьков первым протестует услугу "еМалятко". Сервис поможет зарегистрировать ребенка и его место жительства, получить удостоверения родителей и ребенка из многодетной семьи, зарегистрировать ребенка в е-Health.