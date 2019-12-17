Джонсон решил ограничить переходный период после «Брекзита» 17.12.2019, 15:44

Борис Джонсон

Голосование в парламенте намечено на 20 декабря.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен законодательно ограничить переходный период после выхода страны из Евросоюза. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщают ряд СМИ, в том числе британское информагентство PA, со ссылкой на правительственные источники, сообщает dw.com.

Голосование новоизбранного британского парламента по ратификации достигнутого с Брюсселем соглашения о "Брекзите" должно пройти 20 декабря. Джонсон намерен вывести Соединенное Королевство из состава ЕС 31 января 2020 года, однако никаких существенных изменений не предвидится в течение переходной фазы, которая продлится 11 месяцев до конца 2020 года. За это время, которое эксперты оценивают как крайне малое, стороны собираются выработать торговое соглашение.

Продление переходного периода после "Брекзита" на срок до двух лет пока еще возможно принять до конца июля, но глава правительства Джонсон выступает решительно против этого. Теперь же с добавлением нового пункта в закон о ратификации соглашения возможность продления должна быть исключена в принципе.

Оппозиционная Лейбористская партия предупреждает, что этот шаг повышает опасность "Брекзита" без соглашения и тем самым грозит серьезными препятствиями в торговле.