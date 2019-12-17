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В России отказал двигатель у дальнего бомбардировщика Ту-22

  • 17.12.2019, 15:53
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В России отказал двигатель у дальнего бомбардировщика Ту-22
Иллюстрационное фото

Самолет упал под Астраханью.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем сел на грунт в Астраханской области, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», — сообщили в военном ведомстве.

Летчики не пострадали, они самостоятельно покинули самолет, сейчас они находятся на аэродроме базирования. В Минобороны добавили, что полет проходил без боекомплекта, «на земле разрушений нет».

Командование попросило представить летчиков к госнаградам.

В январе Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Мурманской области. Самолет совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта, причиной происшествия в военном ведомстве назвали так называемый снежный заряд (сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра). Тогда погибли три члена экипажа.

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2,2 тыс. км от аэродромов базирования. Первый полет Ту-22М3 провели в 1977 году, через год модель запустили в серийное производство, экипаж самолета состоит из четырех человек. Ракетоносцы активно использовались для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии.

В 2019 году парк Ту-22М3 должен был пройти модернизацию по контракту с Минобороны.


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