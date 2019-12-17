На предприятиях «Белнефтехима» выявлена коррупция 3 17.12.2019, 16:09

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Фото: ТАСС

Большинство cлучаев связаны со взяточничеством за лоббирование интересов.

После проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли Генпрокуратура потребовала от председателя концерна "Белнефтехим" устранить нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

За январь-октябрь 2019 года на предприятиях концерна было выявлено 13 преступлений против интересов службы. (Для сравнения: в 2017-м было выявлено 26 таких преступлений, в 2018-м — 22.) Большинство таких действий связано со взяточничеством за лоббирование интересов коммерческих структур в ходе закупок.

Прокуроры выявили факты, когда представители государства — сотрудники концерна получали в подчиненных организациях премии при отсутствии прибыли на предприятии. Такие факты выявили на ОАО "Белшина" и ОАО "Завод горного воска". В Генпрокуратуре отмечают, что хотя такие выплаты противоречат законодательству, концерн утверждал отчеты представителей государства. Сейчас необоснованно полученные деньги компенсированы.

На заместителя главного механика ОАО "Гродно Азот" в августе 2019 года завели уголовное дело. Сообщается, будто мужчина, который входил в конкурсную комиссию предприятия, получил взятку за помощь частной структуре при ее участии в закупках.

По итогам работы Генпрокуратуры к дисциплинарной и материальной ответственности были привлечены более 35 работников организаций "Белнефтехима", причем 14 из них переведены на более низкие должности.