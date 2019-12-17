«Баста!»: Имя заказчика преступления мы знаем давно 2 17.12.2019, 16:35

В Бресте отреагировали на признание экс-бойца СОБРа.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото из Бреста:

- Вчера нам назвали имена людей, принимавших участие в убийствах оппозиционных политиков. Но имя заказчика преступления мы знаем давно.

Напомним, в интервью «Немецкой волне» экс-боец СОБРа Юрий Гаравский заявил, что он причастен к похищениям и убийствам оппонентов режима Лукашенко — Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Юрия Захаренко.