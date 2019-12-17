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«Баста!»: Имя заказчика преступления мы знаем давно

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  • 17.12.2019, 16:35
«Баста!»: Имя заказчика преступления мы знаем давно

В Бресте отреагировали на признание экс-бойца СОБРа.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото из Бреста:

- Вчера нам назвали имена людей, принимавших участие в убийствах оппозиционных политиков. Но имя заказчика преступления мы знаем давно.

Напомним, в интервью «Немецкой волне» экс-боец СОБРа Юрий Гаравский заявил, что он причастен к похищениям и убийствам оппонентов режима Лукашенко — Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Юрия Захаренко.


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