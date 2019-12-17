Мария Тарасенко продолжает борьбу с декретом о «тунеядцах» 3 17.12.2019, 16:57

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Мария Тарасенко

Фото: facebook

В Комитет ООН направлена первая жалоба.

Известная борьбой с так называемым декретом о «тунеядцах» гомельская домохозяйка, ставшая символом «тунеядской» борьбы Мария Тарасенко, 17 декабря подала индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека, сообщает «Гомельская весна».

На международном уровне она подняла вопросы непропорционального вмешательства государства в ее частную жизнь и частную жизнь ее семьи, о принуждении к труду, о дискриминации по признаку ее социального статуса домохозяйки. Женщина подняла эти вопросы у себя в стране, однако белорусское правосудие для нее оказалось недоступным.

После включения ее персональных данных в обновленную базу 2019 года «трудоспособных, не занятых в экономике» гомельчанка обратилась в суд, однако ей отказано в возбуждении дела ввиду неподведомственности жалобы суду. Мария Тарасенко исчерпала все доступные средства правовой защиты, дошла до Верховного суда и Генерального прокурора, тем не менее, национальные правозащитные механизмы оказались бессильны перед временным декретом.

«Отказав мне в доступе к суду, государство отказало не только мне в правосудии. Фактически власть в моей стране отказала в доступе к суду каждому из 500 тысяч, которых внесли в так называемую «тунеядскую базу», назвав людей «трудоспособными, не занятыми в экономике». На международном уровне протестую не только против «тунеядского» декрета, я рассказываю о тех нарушениях, которые несет декрет практически в каждую 20-ю белорусскую семью», - подчеркивает Мария Тарасенко.

Гомельчанка также добавила, что ее семья состоит из двух человек, она с мужем договорились - он работает, она занимается домашним хозяйством. - «В начале года в наш дом постучалось государство, заявив, что дальше мы будем жить по их правилам, увеличив стоимость только подогрева горячей воды на 550%. Я решила протестовать», - решительно настроена женщина.

Добиваться справедливости Марие Тарасенко помогает правозащитник Леонид Судаленко, известный адвокат «тунеядцев». Он заявляет, даже если декрет не дает права белорусам обжаловать его в суде, для этого есть прямые конституционные нормы.

«Очевидно, национальная судебная система оказалась не готовой дать правовую оценку президентскому декрету. В деле Марии Тарасенко мы в этом убедились, правохранителям оказалось проще спрятаться за грифом «неподведомствености». Тем не менее, в краткосрочной перспективе гсоударству не уйти от вопросов, которые мы поднимаем, в том числе и на международном уровне», - заявил правозащитник.

Он также добавил, хотя «тунеядский» декрет заморожен до лета следующего года, тем не менее, только его полная отмена поможет избежать претензий более полумиллиона белорусов и их семей к государству в будущем.