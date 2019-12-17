Медики доказали пользу перца чили 17.12.2019, 17:00

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В исследовании приняли участие 22 811 граждан региона Молизе в Италии.

Итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed выяснили, что регулярное употребление перца чили снижает риск заболеваний сердца, сообщает «Новое время».

Исследование показывает, что у людей, которые регулярно его употребляют, риск смертности от кардиологических и других причин на 23% ниже, чем у тех, кто его не употребляет.

В исследовании приняли участие 22 811 граждан региона Молизе в Италии. Наблюдая за состоянием их здоровья в среднем около восьми лет и сравнивая его с привычками питания, исследователи Neuromed отметили, что у людей, регулярно употребляющих перец чили (четыре раза в неделю или более), риск смерти от сердечного приступа был снижен на 40%. А риск заболеваний сосудов головного мозга уменьшался на 50%.

Мариалаура Боначчо, эпидемиолог Neuromed и первый автор публикации, говорит: «Интересный факт заключается в том, что защита от риска смертности не зависела от типа диеты, которой следовали люди. Другими словами, кто-то может соблюдать здоровую средиземноморскую диету, кто-то другой может есть менее полезные продукты, но для всех перец чили обладает защитным эффектом».

Исследование является первым, которое исследует свойства перца чили в отношении риска смерти в европейской и средиземноморской популяции.

Лиция Яковьелло, директор департамента эпидемиологии и профилактики в IRCCS Neuromed, говорит: «Перец чили является фундаментальным компонентом нашей пищевой культуры. Мы видим, что он висит на итальянских балконах и даже изображен на украшениях. На протяжении веков с его потреблением связывали полезные свойства, но в основном на основе анекдотов или традиций, если не магии. Сейчас важно, чтобы исследователи занимались этим серьезно, предоставляя научные доказательства».

Новые исследования необходимы для понимания биохимических механизмов, за счет которых действует перец чили и его родственники, содержащие капсаицин. Но пока у любителей острых блюд просто есть еще одна причина сохранить свою привычку.