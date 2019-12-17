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У белорусов появился еще один выходной день

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  • 17.12.2019, 17:07
  • 5,322
У белорусов появился еще один выходной день

Пересмотрен график выходных дней на Новый год и Рождество.

2 января станет выходным днем без отработки. А вот 4 января останется рабочим.

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что 2 января утвержден выходным днем без отработки.

Вместе с тем, как пояснили tut.by в пресс-службе правительства, 4 января станет рабочим днем. В этот день придется отрабатывать за 6 января. А вот 11 января станет обычным выходным днем.

Ранее график отдыха на новогодние праздники был такой: 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу, 4 января), 6 января (с отработкой в субботу, 11 января) и 7 января.

Власти решили пересмотреть это расписание после появления в интернете петиции с предложением сделать выходным 31 декабря. Однако в правительстве эта инициатива поддержки не нашла. В качестве альтернативы был предложен вариант с полноценным выходным 2 января.


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