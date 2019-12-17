Врать на каждом шагу Андрей Зубов

17.12.2019, 17:36

3,463

Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

Дураки, они ведь и есть дураки.

Теперь спорт. За ложь в российской антидопинговой ассоциации русский спорт отстранили от участия в международных соревнованиях на четыре года. До этого была ложь в политике — «их-там-нет», «мы-не-сбивали», «мы-не-вмешивались-в-выборы» и т.д. Была постоянная ложь собственным гражданам и о пенсионном возрасте, и об уровне жизни. Было постоянное сокрытие сверхвеликих доходов, была ложь судей, выносящих абсурдные приговоры по болотному и московскому делам, была ложь свидетельских показаний. Море лжи, в котором, кажется, не видно ни одного островка правды.

Современная российская власть обнаружила, что правду говорить вовсе не обязательно. Можно и нужно говорить то, что тебе выгодно, независимо даже от того, верят тебе или уже не верят. Врать, что называется, на голубом глазу. Какое великое открытие!

Другие народы открывают законы мироздания, осваивают тончайшие медицинские технологии, раскрывают тайны древних цивилизаций, а наши правители открыли свой know how — врать на каждом шагу. Такое беззастенчивое вранье в глаза без всякой даже попытки выдать ложь за правду — это открытие путинского правления, с энтузиазмом принятое очень многими его клевретами и подданными, да и немалым числом зарубежных эпигонов современной российской власти.

Совершившие это «великое» открытие в области морали, безотносительно к их отношению к религии, являются стопроцентными твердокаменными материалистами, самим поведением своим свидетельствующими, что никакой идеальной сферы не существует. Нет ничего истинного, прекрасного и совершенного. Старина Платон может идти спать. Его диалоги — шизофренический бред.

Однако же вся история человеческой культуры от первых письменных текстов до сего дня свидетельствует об обратном. Мир стоит на правде, порядок космоса, общества, семьи и внутренний строй человека зиждутся на соответствии тому, что арии именовали ритой, египтяне — маат, а мы, славяне, — правдой.

Без этого соответствия космос начинает разрушаться и быстро превращается вокруг лжеца в пыль. Гибнет и лжец, и следующие ему. Отец лжи — сатана. Иисус утверждает это в Евангелии вполне определенно, а о сатанинской природе лжи было известно за тысячелетия до пришествия Иисуса в мир.

Люди говорят неприятную им правду и воздерживаются от удобной лжи не потому, что они — дураки, а как раз наоборот — потому что они умные и знают, что заканчивается любая ложь полным позором и гибелью. А вот круглые дураки думают по своей дикости и глупости, что на лжи можно прожить, игнорируя бесчисленные доказательства торжества правды, а подчас и не ведая о них. Дураки ведь не только глупы, они еще и невежественны.

То, что нынешняя ложь как форма жизни приведет к гибели самих лжецов — нет сомнения. Но становится страшно от мысли, как долго после их гибели придется нам отмываться друг перед другом и перед всем миром от этой лжи.

Среди порядочных людей слову человека верят. Наши дураки, принятые в общество людей порядочных, воспользовались этим и стали врать напропалую. Когда мир убедился, что перед ним вруны, нас стали обходить, стали чураться, начали общаться, не забывая, что ни единому слову и уверению, исходящему от Кремля, верить нельзя. Как теперь восстановить доброе имя России, ее репутацию? Сколько поколений порядочных людей должны будут буквально распинать себя правдой, чтобы имя «лжец» отошло от нас?

Дуракам-лжецам это все неважно. Они, как сказал когда-то Бисмарк, способны учиться только на собственных ошибках, да и то далеко не всегда. Как и в сегодняшнем случае с ВАДА, как и в тупом покушении на Скрипалей, как и со сбитым «Боингом», просто скажут, икнув, «не повезло», «не потрафило», «не легло». Дураки, они ведь и есть дураки.

Андрей Зубов, «Ежедневный журнал»