Фотофакт: Павличенко и Гаравский на встрече ветеранов спецназа 26 17.12.2019, 17:46

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Дмитрий Павличенко

Фото: sb.by

Фотография датируется ноябрем 2017 года.

Экс-боец СОБРа Юрий Гаравский, заявивший «Немецкой волне», что 20 лет назад он участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Юрия Захаренко, засветился на одном фото с Дмитрием Павличенко. Фото sb.by датируется ноябрем 2017 года.

Именно в этот день состоялись торжественные мероприятия, посвященные 20-й годовщине образования Белорусской Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь».