Россияне все больше симпатизируют Западу 2 17.12.2019, 17:57

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Растет количество людей, которые положительно относятся к США и ЕС.

Аналитический центр Юрия Левады зафиксировал положительную тенденцию в отношении россиян к западным странам. В ходе проведенного в ноябре опроса 47 процентов респондентов заявили, что "очень хорошо" либо "в основном хорошо" относятся к США. В августе этот показатель составлял 42 процента, в мае - 31 процент, сообщил во вторник, 17 декабря, "Левада-центр", сообщает "Немецкая волна".

О "резко отрицательном" или "в основном отрицательном" отношении к Соединенным Штатам заявил 41 процент участников последнего опроса. При этом еще в августе таких людей было 44 процента, а в мае - 52 процента.

К ЕС положительно относится больше половины жителей РФ

К Евросоюзу в целом "очень хорошо" или "в основном хорошо" в ноябре относились 52 процента опрошенных. В ходе аналогичного опроса в августе этот показатель равнялся 50 процентам, в мае - 37 процентам. При этом настроенных негативно по отношению к ЕС гораздо меньше - по 34 процента в ноябре и августе, 44 процента в мае и 45 процентов в феврале.

Между тем к Китаю россияне испытывают еще большие симпатии. "Очень хорошо" или "в основном хорошо" к этой стране относятся 72 процента участников опроса, "в основном плохо" и "очень плохо" - 18 процентов. В сентябре 2018 года эти показатели равнялись 75 и 12 процентам.

Опрос проведен 21-27 ноября среди 1616 человек в возрасте от 18 лет, проживающих в 137 городских и сельских населенных пунктах в 50 субъектах РФ.